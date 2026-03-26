மதுரை: தமிழகச் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய்யின் திரைப்படங்களைத் தனியார், அரசுத் தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பத் தடை விதிக்க வேண்டும் எனப் புதிய கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
அரசியல் புதுவரவான விஜய் தீவிரமாகத் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில், மார்ச் 25ஆம் தேதியன்று காங்கிரஸ் மதுரை தெற்குத்தொகுதி பொறுப்பாளர் செய்யது பாபு தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு ஒன்றை அளித்தார்.
அதில், “விஜய் தற்போது ஒரு அரசியல் கட்சியின் தலைவராகப் போட்டியிடுகிறார். தொலைக்காட்சிகளில் அவரது பழைய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து ஒளிபரப்புவது, மறைமுகமாக அவருக்குத் தேர்தல் பிரசாரம் செய்வது போல அமையும். இது மற்ற வேட்பாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் சமமான வாய்ப்பைப் பாதிக்கும்,” என அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளவரை நடிகர் விஜய்யின் பழைய படங்களை ஒளிப்பரப்பத் தடை விதிக்க வேண்டும் எனத் தனது மனுவில் அவர் தெரிவித்தார்.
இந்த மனு குறித்துத் தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் அதிகாரபூர்வமான முடிவை அறிவிக்கவில்லை.
ஒருவேளை தடை விதிக்கப்பட்டால், தேர்தல் முடியும் வரை (மே 2026 வரை) விஜய் நடித்த படங்கள் எந்தவொரு தமிழ் ஒளிவழியிலும் ஒளிபரப்பப்படாது. இது குறித்த விரிவான வழிகாட்டுதல்களைத் தேர்தல் ஆணையம் விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.