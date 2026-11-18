சென்னை: திருவேற்காடு பகுதியில் சாலைகளில் வலம் வரும் கால்நடைகளால் அடிக்கடி வாகன விபத்து ஏற்படுவதுடன், போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுவதாகக்கூறி வழக்கறிஞர் காமேஷ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், சாலைகளில் கேட்பாரின்றி சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை பறிமுதல் செய்ய தமிழக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை தரப்பில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதைக் குறிப்பிட்டனர்.
அதன்படி பொதுப் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாகத் திரியும் கால்நடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு முதன்முறை ரூ. 2 ஆயிரமும், அடுத்தமுறை ரூ. 5 ஆயிரமும் அபராதம் விதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சாலைகளில் திரியும் கால்நடைகளுக்கு 48 மணி நேரத்துக்குள் யாரும் உரிமை கோராவிட்டால், அவற்றைப் பறிமுதல் செய்து ஏலம் விடலாம்.
கால் நடைகளின் உரிமையாளர்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் வரை சிறை மற்றும் ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்க சட்டத்தில் வழிவகை உள்ளது.
“இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திருவேற்காடு நகராட்சி நிர்வாகம் பரிசீலித்துத் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; சாலைகளில் திரியும் கால்நடைகளை பறிமுதல் செய்து ஏலம் விட வேண்டும்; அவைகளுக்கான பராமரிப்பு செலவை உரிமையாளரிடம் வசூலிக்க வேண்டும்” என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
“கால்நடைகளின் உரிமையாளர்கள் மீது காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்யலாம். இந்த உத்தரவை டிஜிபி உட்பட, அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் நான்கு வாரக் காலத்துக்குள் அமல்படுத்த வேண்டும்,” என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.