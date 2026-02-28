Home
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி: தொகுதிப் பங்கீட்டில் தொடரும் இழுபறி

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் கைகோத்திருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி. - படம்: தினத்தந்தி

சென்னை: தமிழகத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், ஆளுங்கட்சியான திமுக தனது கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

குறிப்பாக, கூட்டணியின் முக்கிய அங்கமான காங்கிரஸ் கட்சியுடன் நடைபெற்று வரும் பேச்சுவார்த்தையில் இன்னும் இறுதி முடிவு எட்டப்படாமல் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுகவின் தொகுதிப் பங்கீட்டுக் குழுவினருக்கும் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கும் இடையே சனிக்கிழமை (பிப்ரவரி 28) அடுத்தகட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

காங்கிரஸ் தரப்பில் கேட்கப்படும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை, குறிப்பிட்ட தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு ஆகியவற்றில் இரு தரப்பிற்கும் இடையே ஒருமித்த கருத்து ஏற்படவில்லை எனத் தெரிகிறது.

இழுபறிக்கான காரணங்கள்

கடந்த தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை விட இந்த முறை திமுக குறைவான இடங்களையே வழங்க முன்வந்துள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தங்களுக்குச் செல்வாக்குள்ள தொகுதிகளை விட்டுக்கொடுக்க காங்கிரஸ் விரும்பவில்லை. கடந்த முறையைப் போலவே கௌரவமான எண்ணிக்கையில் இடங்கள் வேண்டும் என்பதில் அக்கட்சி உறுதியாக உள்ளது.

ஆனால், சிறிய கட்சிகளுக்கும் இடம் ஒதுக்க வேண்டியிருப்பதாலும் அதிக இடங்களில் தாங்களே நேரடியாகப் போட்டியிட விரும்புவதாலும் காங்கிரசுக்குச் சற்று குறைவான இடங்களையே ஒதுக்குவதற்குத் திமுக திட்டமிட்டுள்ளது.

இப்போதைய பேச்சுவார்த்தையில் சுமுக முடிவு எட்டப்படாத நிலையில், இரு தரப்பும் தங்களது மேலிடத் தலைவர்களுடன் ஆலோசித்துவிட்டு மீண்டும் சந்திக்க முடிவு செய்துள்ளன.

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், காங்கிரஸ் மேலிடப் பார்வையாளர்கள் தலையிட்டால் மட்டுமே இந்த வார இறுதிக்குள் இறுதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், கூட்டணியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த இழுபறி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

