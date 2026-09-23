சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக உறுப்பினர்கள் பதவி விலகி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் (தவெக) இணைந்ததைத் தொடர்ந்து இந்த இடைத்தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
வழக்கமாக இடைத்தேர்தல் என்றாலே வாக்காளர்களுக்குப் பண மழையும், பரிசுகளும் பொழியும் சூழல் நிலவும். ஆனால், இம்முறை அதற்கு முற்றிலும் மாறாகக் கடுமையான கண்காணிப்பு வளையத்தைத் தேர்தல் ஆணையம் அமைத்துள்ளது.
வாக்காளர்களுக்குப் பணப்பட்டுவாடா செய்யப்படுவதைத் தடுக்கும் நோக்கில், இரு தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 18 பறக்கும் படைகள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசியல் கட்சிகளின் முக்கிய நிர்வாகிகள், வேட்பாளர்களின் வீடுகள், அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றை வருமான வரித்துறையினரும், அமலாக்கத்துறையினரும் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர். மேலும், சந்தேகத்திற்குரிய இடங்களில் ஆளில்லா வானூர்திகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கேமராக்கள் மூலம் வான்வழி கண்காணிப்பும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்குமேல் பணம் எடுக்கப்பட்டால், அது குறித்த விவரங்களை உடனடியாகத் தேர்தல் ஆணையத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என வங்கிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஆளும் தரப்பு, எதிர்க்கட்சிகளின் மூத்த நிர்வாகிகள் களத்தில் தீவிரப் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் காரணமாக இதுவரை பணப் புழக்கம் கணிசமாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இதுபோன்ற கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் வாக்குப்பதிவு விழுக்காட்டைப் பாதிக்குமா நேர்மையான முறையில் பொதுமக்கள் வாக்களிக்க முன்வருவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது.
தேர்தல் களம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், விதிமுறைகளை மீறிப் பணப்பட்டுவாடாவில் ஈடுபடுபவர்கள்மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது.