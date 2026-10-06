அரசுப் பள்ளிக்கு ரூ.4 கோடி நிதியுதவி அளித்த முன்னாள் மாணவர்

தஞ்சாவூர்: தான் படித்த அரசுப் பள்ளியை தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிகராக மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கில், கிராமத்து முன்னாள் மாணவர் ஒருவர் ரூ.4 கோடி நிதியுதவி வழங்கி உள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஆம்பலாப்பட்டு இலுப்பைத்தோப்பு கிராமத்தைச் சேர்ந்த வாஞ்சிநாதன், 42, அப்பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயின்றவர்.
தற்போது 400க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயிலும் அப்பள்ளியின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த, நான்கு கோடி ரூபாய் நிதி உறுதியளித்து அதற்கான பணிகளையும் தொடங்கியுள்ளார்.
பள்ளிக்குத் தேவையான கூடுதல் வகுப்பறைகள், நவீன கணினி ஆய்வகம், குடிநீர் வசதி, விளையாட்டுக் கருவிகளுக்காக அவர் நிதியளிக்கிறார்.
அரசுப் பள்ளிகளின் நிலையை உயர்த்த முன்னாள் மாணவர்கள் முன்வர வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கில் செயல்பட்ட அவரைப் பாராட்டி, கிராம மக்களும் பள்ளி ஆசிரியர்களும் இணைந்து பாராட்டு விழா நடத்தினர்.
“நான் இன்றைக்கு உயர்ந்த நிலையை அடையக் காரணம் இந்த அரசுப் பள்ளி அளித்த தொடக்கக் கல்விதான். அதற்குக் பிரதிபலனாகவே இந்தச் உதவியைச் செய்துள்ளேன்,” என அந்த முன்னாள் மாணவர் குறிப்பிட்டார்.