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பரந்தூரில் தொழிற்பூங்கா: நிலம் கையகப்படுத்த கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு

பரந்தூரில் தொழிற்பூங்கா: நிலம் கையகப்படுத்த கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு

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விமான நிலையத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்களில் தொழிற்பூங்கா அமைக்காமல், மீண்டும் தங்கள் கிராமத்தின் விளைநிலங்களைக் கையகப்படுத்துவது ஏற்​புடையதல்ல என்று விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். - கோப்புப் படம்: இந்து தமிழ் திசை

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூர் அருகே உள்ள மதுரமங்கலம் கிராமத்தில், சிப்காட் சார்பில் ரூ.175 கோடியில் பகுதிமின்கடத்தி, மின்னணுவியல் உற்பத்திப் பூங்கா அமைப்பதற்காக 8.38 ஹெக்டேர் நிலங்களைக் கையகப்படுத்தும் பணிகளை தமிழக அரசு தொடங்கியுள்ளது.

இதற்கான அறிக்கையை நில நிர்வாக ஆணையர் ராஜேஷ் லக்கானி அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், விமான நிலையத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்களில் தொழிற்பூங்கா அமைக்காமல், மீண்டும் தங்கள் கிராமத்தின் விளைநிலங்களைக் கையகப்படுத்துவது ஏற்​புடையதல்ல என்று விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

‘ஏகனாபுரத்துக்கு ஒரு நீதி, மதுரமங்கலத்துக்கு ஒரு நீதியா?’ என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள கிராம மக்களின் எதிர்ப்பால், அப்பகுதியில் மீண்டும் பதற்றச்சூழல் உருவாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், பாதிக்கப்படும் நில உரிமையாளர்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகை சிப்காட் நிதியிலிருந்து வழங்கப்படும் என்றும் நிலங்களின் வரைபடங்களை மாவட்ட வருவாய் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் பார்வையிடலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், இந்தப் புதிய நில எடுப்பு அறிவிப்பிற்கு மதுரமங்கலம் பகுதி விவசாயிகள், பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கெனவே பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்திற்காக நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட இருந்த நிலையில், அத்திட்டம் கைவிடப்படுவதாகச் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.

தற்போது மீண்டும் அத்தகையப் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க அப்பகுதி மக்கள் தயாராகி வருகின்றன.

நிலம் அளிப்போர் குடும்பங்களில் ஒருவருக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும் என்று அரசுத்தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், பரந்தூர் மக்கள் இந்த வாய்ப்பை ஏற்க மறுத்துவிட்டதாகத் தெரிகிறது.

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