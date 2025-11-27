நீண்ட வரலாறு கொண்டுள்ள தமிழகமும் பண்டைய காசி நகரும் கொண்டுள்ள ஆழமான வரலாற்று உறவை உலகிற்கு நினைவுபடுத்த முனைகிறது காசி தமிழ்ச் சங்கமம் நிகழ்ச்சி.
2022 முதல் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் இந்த நிகழ்ச்சி, இவ்வாண்டும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் நடைபெறும் என்று இந்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சு தெரவித்துள்ளது.
‘தமிழ் கற்கலாம்’ என்ற கருப்பொருளில் இவ்வாண்டின் மாநாடு நடந்தேறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்திலிருந்து இலக்கியவாதிகள், எழுத்தாளர்கள், கல்வியாளர்கள், கலைஞர்கள், அறிஞர்கள் எனக் கிட்டத்தட்ட 1,400க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழர் நாகரிகத்திற்கும் வடநாட்டு நகர்களுக்கும் இடையேயான ஆழ்பிணைப்பைக் கொண்டாடுவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளைக் காசி தமிழ்ச் சங்கமத்தின் இணையத்தளம் விவரிக்கிறது.
வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களைத் தமிழ் கற்க ஊக்குவிக்கும் ‘தமிழ் கற்கலாம்’ என்ற திட்டம், இந்த ஆண்டு பதிப்புக்கான சிறப்புக் கூறுகளில் ஒன்றாகும்.
காசி நகரம் முதல் தமிழக தென்காசி வரையில் நீளும் ‘அகத்திய பயணம்’ என்ற மற்றொரு திட்டமும் இவ்வாண்டு இடம்பெறுகிறது.
இதற்கு முன்னதாக நடந்தேறிய மாநாடுகளில் நடந்தவற்றை சங்கமத்திற்கான இணையத்தளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முதன்முதலில் சங்கமம் நடத்தப்பட்டபோது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 2,500க்கும் அதிகமானோர், காசி, பிரயாக்ராஜ், அயோத்தி ஆகிய இடங்களுக்கு எட்டு நாள் சுற்றுலா சென்றனர்.
இரண்டாவது முறையாக நடந்தேறிய நிகழ்ச்சியில், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உரையை உடனடி மொழிபெயர்ப்பு செய்த செயலிகள் சிறப்பம்சமாக வலியுறுத்தப்பட்டன.
இவ்வாண்டு பிப்ரவரி 15 முதல் 24 வரை நடைபெற்ற மூன்றாவது பதிப்பின்போது, தமிழைத் தோற்றுவித்தவராகப் போற்றப்படும் அகத்திய முனிவர் பற்றிய சிறப்புக் கலந்துரையாடல்கள் நடைபெற்றன. தமிழகத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 1,000 பேராளர்கள் இதில் பங்கேற்றனர்.