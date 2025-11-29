கோயம்புத்தூர்: தமிழகத்தின் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் கவுண்டம்பாளையத்தில் 10க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் கைவரிசை காட்டிய கொள்ளை கும்பலைச் சேர்ந்த மூவரைக் காவல்துறை சுட்டுப் பிடித்தனர்.
கவுண்டம்பாளையத்தில் தமிழ்நாடு வீடமைப்பு வளர்ச்சி கழகத்தால் கட்டப்பட்ட குடியிருப்பில் 1,800 குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
நவம்பர் 28ஆம் தேதி, 14 தளங்களைக் கொண்ட அக்குடியிருப்பில் பூட்டியிருந்த வீடுகளைக் குறிவைத்து மர்ம கும்பல் ஒன்று கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது.
தங்களது வீட்டிலிருந்த நகை, பணத்தை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்ததாகக் கவுண்டம்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பம் ஒன்று புகார் அளித்தது. அந்தப் புகாரின் பேரில் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, அக்குடியிருப்பில் உள்ள 10க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் அக்கும்பல் கைவரிசை காட்டியிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதுவரை, 13 வீடுகளிலிருந்து 56 சவரன் நகை, ரூ.3 லட்சம் ரொக்கப்பணம், வெள்ளி நகைகள் ஆகியவற்றை அக்கொள்ளை கும்பல் திருடிச்சென்றது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து மோப்பநாய் தடயவியல் நிபுணர்கள் ஆகியோரின் உதவியுடன் கொள்ளையர்களைத் தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், கோவை குனியமுத்தூர் அடுத்த குளத்துப்பாளையத்தில் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மூவரைக் காவல்துறையினர் சுட்டுப்பிடித்தனர். கண்காணிப்புக் கருவியின் மூலம் இவர்கள் மூவரும் கண்டறிப்பட்டதாகவும் காவல் துறையினரைப் பார்த்ததும் அவர்கள் தப்பிக்க முற்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தார்.
இதனால், அவர்கள்மீது துப்பாக்கிசூடு நடத்தப்பட்டதாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
அவர்களுக்குக் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.