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தமிழகத்தில் அரிசி விலை உயர்வு

தமிழகத்தில் அரிசி விலை உயர்வு

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தமிழக்த்தின் அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் நடப்பாண்டு அரிசி விளைச்சல் குறைந்துபோனதே விலை உயர்வுக்குக் காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது. - கோப்புப் படம்: இந்து தமிழ் திசை

சென்னை: மிழகத்தில் அரிசி விலை தொடர்ந்து உயர்ந்துவருவது மக்களைக் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் நடப்பாண்டு அரிசி விளைச்சல் குறைந்துபோனதே விலை உயர்வுக்குக் காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.

தமிழகத்தில் அரிசி உணவுகளும் அரிசியில் செய்யப்படும் தின்பண்டங்களும் எப்போதும் நல்ல வரவேற்பைப் பெறுவது வழக்கம்.

இந்நிலையில் அரிசி விலை உயர்வு பல்வேறு தரப்பினரைப் பாதித்துள்ளது.

கடந்த மாதம் ரூ.65க்கு விற்கப்பட்ட ஒரு கிலோ பொன்னி அரிசி, தற்போது ரூ.80க்கு விற்பனையாகிறது.

பாபட்லா, ஆர்என்ஆர் ரக அரிசியின் விலை ரூ.55ல் இருந்து ரூ.70ஆக உயர்ந்துவிட்ட நிலையில், சீரகச் சம்பா ரூ.120ல் இருந்து ரூ.200ஆக உயர்ந்துள்ளது.

சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் ஒரு கிலோ அரிசி விலை ரூ.10 முதல் ரூ.15 வரையும், 25 கிலோ மூட்டை அரிசி ரூ.250 முதல் ரூ.375 வரையும் அதிகரித்துள்ளதாக ஊடகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது.

நூறு மூட்டை அரிசி விளைவித்த விவசாயிகள், இப்போது இருபது மூட்டைதான் விளைவிக்கிறார்கள் என்று திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரிசி வியாபாரிகள் சங்க கௌரவத் தலைவர் ஸ்ரீ ராம் மணி தெரிவித்துள்ளார்.

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உணவுப் பொருள்கள், சில்லறை விற்பனைப் பொருள்கள் மற்றும் பல்வேறு சேவைத் துறைகளின் கட்டணங்கள் உயர்ந்ததே இந்த அதிகரிப்புக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.

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அடுத்த மாதம் அரிசி விலை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

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அரிசிவிலைஉயர்வுவியாபாரிகள் சங்கம்திருவண்ணாமலை

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