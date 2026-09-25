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திடக்கழிவு மேலாண்மை மாற்றம்: கிராமங்களில் எதிர்ப்பு

திடக்கழிவு மேலாண்மை மாற்றம்: கிராமங்களில் எதிர்ப்பு

படம்: இந்து தமிழ் திசை

25 Sep 2026 - 6:24 pm

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தமிழகத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பொறுப்புகளை ஊரக வளர்ச்சித் துறைக்கு முழுமையாக மாற்றித் தமிழக அரசு அண்மையில் புதிய அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அரசின் இந்த மாற்றத்தினால் நகர்ப்புறக் கழிவுகளைக் கிராமங்களில் கொண்டு சென்று கொட்டும் அபாயம் உள்ளதாக ஊராட்சி நிர்வாகிகள் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.

முந்தைய திமுக ஆட்சியில் உருவாக்கப்பட்டு, சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வந்த ‘க்ளீன் தமிழ்நாடு கம்பெனி’, ‘தூய்மை இயக்கம்’ அமைப்புகள் இதன்கீழ் மாற்றப்பட்டுள்ளன.

மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் தினமும் உருவாகும் பல்லாயிரக்கணக்கான டன் குப்பைகளை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளே கையாண்டு வந்தன.

நகர்ப்புற குப்பைகளைக் கையாளும் பொறுப்பைக் கிராமங்களின் தலையில் கட்டுவது ஏற்புடையதல்ல என்று ஊரக வளர்ச்சித் துறை அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.

கிராம ஊராட்சிகளில் சேரும் குப்பைகளை முறைப்படி தரம் பிரித்துக் கையாளவே போதிய நிதியில்லை என்று அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.

ஏற்கெனவே நிதிப் பற்றாக்குறையால் பல ஊராட்சிகளில் ஏரி, குளங்கள் போன்ற நீர்நிலைகளில்தான் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு வருகின்றன.

தற்போது நகர்ப்புறக் கழிவுகளையும் கிராமங்களை நோக்கித் திருப்புவது கிராமங்களைக் குப்பைக் கிடங்குகளாகவே மாற்றிவிடும் என்று அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.

எனவே, கிராமப்புறங்களின் சுகாதாரத்தைப் பேரளவில் பாதிக்கும் இந்த முடிவைத் தமிழக அரசு உடனடியாகக் கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

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