சென்னை: தொடங்கிய மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு, ‘குப்பை பிரிப்போம், நாளைக் காப்போம்’ திட்டத்தை மாநகராட்சி தென்சென்னையில் விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்து மண்டலங்களில் முன்னோடித் திட்டமாக இது தொடங்கப்பட்டது. முதல் கட்டமாகக் கிட்டத்தட்ட 45,000 முதல் 50,000 வீடுகள் இணைக்கப்பட்டன.
மாநகராட்சி அறிக்கையின்படி, மூலத்திலேயே கழிவுப்பிரிப்பு 28 விழுக்காட்டில் இருந்து 73ஆக உயர்ந்துள்ளது. உலர் கழிவுப் பையும் விழிப்புணர்வுத் தொகுப்பும் வீடுகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
50,000க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளின் ‘ஸ்டிக்கர்’களில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் நாள்தோறும் விவரங்களைக் குறித்து வந்தனர்.
40 நாள் முன்னோடிச் செயல்பாட்டின் முடிவில், கழிவு பிரிக்கும் வீடுகள் 6,914ஆக உயர்ந்தன.
அங்கு 1,000க்கும் மேற்பட்ட மொத்தக் கழிவு உருவாக்குநர்கள் உள்ளனர். நடப்பாண்டு இறுதிக்குள் இவர்களிடையே கழிவுப்பிரிப்பை ஏறக்குறைய 100 விழுக்காடாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
துணை ஆணையர் அஃப்தாப் ரசூல் இதைத் தெரிவித்தார். அமைச்சர் ஆர். குமார் வீடுகளுக்குப் பைகளை வழங்கினார்.
மேலும், சென்னை மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர் விழிப்புணர்வுத் திட்டத்தையும் அவர் தொடங்கினார்.
பயிலரங்குகள், தொழிற்சாலைப் பார்வையிடல்கள், பள்ளி அளவிலான செயல்பாடுகள் நடத்தப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.