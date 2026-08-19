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2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

முரசு மேடை: தீவிரமடையும் பருவநிலை மாற்றம்; ஆசியான் நாடுகள் இணைந்து செயல்பட அழைப்பு

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