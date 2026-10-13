ஒபான்: பள்ளிகளால் மட்டும் வன்முறையைத் தடுத்துவிட முடியாது. சமூக ரீதியிலான தீர்வு தேவை என்று பிரான்சின் கல்வியமைச்சர் எட்வார்ட் கெஃப்ரே கூறியுள்ளார்.
பிரான்சின் இடைநிலைப் பள்ளி ஒன்றில் திங்கட்கிழமை (அக்டோபர் 12) 14 வயது மாணவன் வேட்டைத் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் தலைமை ஆசிரியரையும் ஓர் ஆசிரியரையும் சுட்டுக் காயப்படுத்திய சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பள்ளிகளின் வன்முறையைத் தடுக்க சமூக அளவில் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்றார்.
சம்பவ இடத்தைப் பார்வையிட்ட உள்துறை அமைச்சர் லோரண்ட் நுனெஸ், மாணவனின் பெற்றோரும் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறினார்.
அச்சம்பவத்தில், மற்றொருவர் மீது துப்பாக்கிக் குண்டு உரசிச் சென்றதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. கிட்டார் உறைக்குள் துப்பாக்கியை மறைத்துப் பள்ளிக்குக் கொண்டுவந்த அந்த மாணவன், குறைந்தது நான்கு முறை சுட்டதில் அதில் 53 வயது தலைமை ஆசிரியரின் தொடைகளிலும் கீழ்முதுகிலும் காயங்கள் ஏற்பட்டன. 37 வயது ஆசிரியரின் தொடையில் குண்டடிபட்டது.
காயமடைந்த இருவரின் நிலைமையும் சீராக இருப்பதாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
அண்மைக் காலமாக பிரான்சில் அதிகரித்து வரும் பள்ளி மாணவர் போராட்டங்களுக்கும் இச்சம்பவத்திற்கும் தொடர்பில்லை என்று காவல்துறை கூறியது.
கொலை முயற்சி குற்றத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவுசெய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்படுகிறது.