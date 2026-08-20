கோலாலம்பூர்: கோலாலம்பூரின் மிகவும் பரபரப்பான சுற்றுலா மற்றும் வர்த்தகப் பகுதிகளில் 17 ஜோர்தானிய சிறார்களைப் பிச்சை எடுக்கக் கட்டாயப்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் வெளிநாட்டுச் சிறார் கடத்தல் கும்பல் ஒன்றை மலேசியக் காவல்துறை முறியடித்துள்ளது.
‘ஆபரேஷன் பின்டாஸ் காசி’ எனப் பெயரிடப்பட்ட இந்த ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையின் விளைவாக, மூன்று மாதங்கள் முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட எட்டு சிறுவர்களும் ஒன்பது சிறுமிகளும் மீட்கப்பட்டனர். ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இந்த நடவடிக்கை, புக்கிட் பிந்தாங், சாவ் கிட் ஆகிய பகுதிகளின் நடைபாதைகளில் முக்கியமாக இயங்கி வந்த லாபம் ஈட்டும் ஒரு கட்டமைப்பைக் குறிவைத்தது.
புக்கிட் அமான் குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின் அதிகாரிகள், குறிப்பாக ஆட்கடத்தல், புலம்பெயர்ந்தோர் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு, டி6, டி7ஆம் பிரிவுகளுடன் இணைந்து, ஒரே நேரத்தில் 13 சோதனைகளை நடத்தினர். இவற்றில் ஏழு சோதனைகள் பொது நடைபாதைகளிலும், ஆறு சோதனைகள் அந்தக் குழு பயன்படுத்திய குடியிருப்பு வளாகங்களிலும் நடத்தப்பட்டன.
சிறுவர்களைப் பயன்படுத்தும் இச்செயல் அதிக லாபம் தருவதாக இருந்தது. ஆரம்பகட்ட விசாரணையில், இந்தக் கும்பல் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்தி பொதுமக்களிடமிருந்து பணம் கேட்டு, தினசரி 500 ரிங்கிட் முதல் 1,000 ரிங்கிட் வரை வருமானம் ஈட்டியது தெரியவந்தது.
90 நாள் சமூக வருகை அனுமதிச் சீட்டுகளில் சட்டபூர்வமாக மலேசியாவிற்குள் நுழைந்த ஜோர்தான் நாட்டினரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மோசடிக் கும்பலின் ஒரு பகுதிதான் இந்தக் குழு என்று காவல்துறை நம்புகிறது.
சோதனைகளின்போது, 21 முதல் 49 வயதுக்குட்பட்ட ஏழு ஆண்கள், எட்டுப் பெண்கள் உட்பட பதினைந்து பெரியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். சந்தேக நபர்கள் ஜோர்தான் நாட்டவர்கள் என்று நம்பப்பட்டாலும், அவர்களில் ஐந்து பேர் செல்லுபடியாகும் பயண ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தவறினர். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அவர்களைக் கடத்தியதாகக் கூறப்படும் நபர்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய குடும்ப உறவுகள் குறித்து அதிகாரிகள் தற்போது விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்த அதிரடி நடவடிக்கையின்போது, 32 ஜோர்தான் கடவுச்சீட்டுகள், 14 கைப்பேசிகள், பிச்சை எடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட நான்கு தள்ளுவண்டிகள், பலவித நாணயங்களாக இருந்த 25,000 ரிங்கிட்டுக்கும் அதிகமான மொத்தப் பணக் குவியல் ஆகியவற்றை காவல்துறை பறிமுதல் செய்தது.