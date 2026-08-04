Home
quick-news-icon

உலகின் இளைய பேராசிரியராக 18 வயது இளையர்

உலகின் இளைய பேராசிரியராக 18 வயது இளையர்

2 mins read
306 ஆண்டுக் கால வரலாறு முறியடிப்பு
88f2255f-573f-44a1-81f9-bf201aa05d32
306 ஆண்டுக் கால வரலாற்றுச் சாதனையை முறியடித்த நாதன் தாமஸ். - படம்: தினமலர்
Google News Preferred Icon

வா‌ஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நாதன் தாமஸ் என்ற இளையர், உலகின் மிக இளைய பேராசிரியர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

அதன் மூலம் அவர் கின்னஸ் உலக சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளார்.

18 வயது 346 நாள்களில் அச்சாதனையை எட்டியதன் மூலம், 306 ஆண்டுகளாக முறியடிக்கப்படாமல் இருந்த வரலாற்றை அவர் மாற்றியமைத்துள்ளார்.

இதற்கு முன்னர், கடந்த 1717ஆம் ஆண்டில் ஸ்காட்லாந்தைச் சேர்ந்த கணிதவியலாளர் கோலின் மக்லாரின் தமது 19வது வயதில் பேராசிரியரானதே வரலாற்றுச் சாதனையாக இருந்தது. அதனை நாதன் தாமஸ் தற்போது முறியடித்துள்ளார்.

மேலும், 2008ஆம் ஆண்டில் தமது 18வது வயதில் உலகின் மிக இளம் வயதுப் பெண் பேராசிரியராகச் சாதனை படைத்த அலியா சாபூரைவிட நாதன் தாமஸ் 16 நாள்கள் இளையவர் ஆவார்.

இதன்மூலம், ஆண், பெண் என இருபாலரிலும் உலகின் மிக இளம் வயதுப் பேராசிரியர் எனும் பெருமையை அவர் தமக்குச் சொந்தமாக்கிக் கொண்டுள்ளார்.

நாதன் தாமஸ் தமது 10வது வயதிலேயே பள்ளிப் படிப்புடன் சேர்த்து மியாமி டேட் கல்லூரியிலும் படிப்பைத் தொடங்கினார்.

14வது வயதில் புளோரிடா அனைத்துலகப் பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வியைத் தொடர்ந்தார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
பூனைகளின் இருப்பிடங்கள் சுகாதாரமற்று இருந்ததால் அவற்றில் தீயிட்டதாக கோடெங் பூ என்ற பணிஓய்வு பெற்றவர் கூறினார்.

வீவக வீட்டுக் கீழ்த்தளத்தில் இருந்த பூனை இருப்பிடத்தில் தீ மூட்டியவருக்குச் சிறை

04 Aug 2026 - 4:27 PM

கைது நடவடிக்கையை நகைச்சுவையாகப் பார்க்கிறேன் என்று காவல்துறை கைது நடவடிக்கையை உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது

04 Aug 2026 - 2:17 PM

நான்கு குழந்தைகள் கார் மேற்கூரை வழியாக தலையை நீட்டிக் கொண்டிருந்தனர்.

கார்மீது உட்கார்ந்திருந்த சிறுவர்கள்; கெட்கோ எச்சரிக்கை

03 Aug 2026 - 9:12 PM

அண்மையில் நடந்த அரசுத் தேர்வுகளில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக குற்றஞ்சாட்டிய‌ மாணவர்கள், சிபிஐ விசாரணை கோரி ராஞ்சி நகரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 

ஜார்க்கண்டில் வீதியில் இறங்கி மாணவர்கள் போராட்டம்

03 Aug 2026 - 4:01 PM

மின் பொறியியல் துறையில் இளநிலை, முதுநிலை ஆகிய இரு பட்டங்களையும் 18 வயதிற்குள் நிறைவு செய்து சாதனை படைத்தார்.

தற்போது அவர் மியாமி டேட் கல்லூரியில் பொறியியல் பாடத்தைக் கற்பிக்கும் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவரின் இந்த அரிய சாதனைக்கு உலகளவில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

குறிப்புச் சொற்கள்
அமெரிக்காஆசிரியர்சாதனைஇந்தியர்

தொடர்புடைய செய்திகள்