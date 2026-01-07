Home
மலேசியாவில் குப்பை போட்டதற்காக தண்டிக்கப்பட்ட 3 சிங்கப்பூரர்கள்

மூன்று சிங்கப்பூரர்களும் கடந்த திங்கட்கிழமை பிடிபட்டதாக மலேசிய அமைச்சர் கூறினார். - சித்திரிப்புப் படம்: இணையம்

கோலா லங்காட்: புதிய ஆண்டு பிறந்ததும் முதல் இரு நாள்களில் பொது இடங்களில் குப்பை போட்டதற்காக மலேசியாவில் பிடிபட்ட 120 பேரில் மூவர் சிங்கப்பூரர்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் 2,000 ரிங்கிட் (S$630) அபராதத்துடன் சமூக சேவையும் தண்டனையாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. மலேசியாவின் வீடமைப்பு மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் இங்கா கோர் மிங் இத்தகவலைக் கூறியுள்ளார். அந்தக் குற்றத்தை புரிந்தோரில் 86 மலேசியர்களுடன் 34 சுற்றுப்பயணிகளும் அடங்குவதாக அவர் கூறினார்.

“சிங்கப்பூரைவிட சுத்தமான நாடாக மலேசியாவை வைத்திருக்க விரும்புகிறோம்,” என்று தெரிவித்த அவர், மூன்று சிங்கப்பூரர்களும் ஜோகூர் பாருவில் கடந்த திங்கட்கிழமை (ஜனவரி 5) பிடிபட்டதாகக் கூறினார்.

