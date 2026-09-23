Home
quick-news-icon

418 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; வெளிநாட்டினர் உட்பட 12 பேர் கைது

418 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; வெளிநாட்டினர் உட்பட 12 பேர் கைது

படம்: பெர்னாமா

23 Sep 2026 - 3:18 pm

2 mins read

ஷா ஆலம்: கோலாலம்பூர் அனைத்துலக விமான நிலையத்திலும் செப்பாங்கிலும் நடத்தப்பட்ட அதிரடிச் சோதனைகளில் மலேசியக் காவல்துறையினர் 12 பேரைக் கைதுசெய்தனர்.

அவர்களிடமிருந்து 33.4 மில்லியன் மலேசிய ரிங்கிட் (S$10.43) மதிப்பிலான கஞ்சா மொட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

ஆகஸ்ட் 28 - செப்டம்பர் 21 காலகட்டத்தில் அந்தச் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. பிடிபட்டோரில் வெளிநாட்டு ஆடவர் நால்வரும் பெண்கள் எழுவரும் அடங்குவர். மலேசிய ஆடவர் ஒருவரும் சிக்கினார்.

அவர்களிடமிருந்து 418 கிலோ எடையுள்ள 671 கஞ்சா பொட்டலங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக சிலாங்கூர் காவல்துறைத் தலைவர் ஷஸெலி கஹார் தெரிவித்தார்.

“வேலை வாய்ப்புகள், சுற்றுப்பயணத் திட்டங்கள் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டு, அவர்கள் தங்கள் நாடுகளிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டனர். மலேசியா வந்ததும் தங்களுக்குச் சொந்தமில்லாத பெட்டிகளை எடுத்துச் செல்லுமாறு அவர்கள் பணிக்கப்பட்டனர். அப்பெட்டிகளுக்குள் போதைப்பொருள்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன,” என்று திரு கஹார் விவரித்தார்.

கடத்தல்காரர்களுக்கு போதைப்பொருள்களை விநியோகிக்கும் முகவராக அந்த மலேசிய ஆடவர் செயல்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது என்றும் கைதுசெய்யப்பட்ட அனைவரும் வெவ்வேறு கடத்தல் கும்பல்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் அவர் சொன்னார்.

சந்தேகப் பேர்வழிகளுக்குச் சொந்தமான இரண்டு கார்கள், வெளிநாட்டுப் பணம் உட்பட 37,700 மலேசிய ரிங்கிட் மதிப்புள்ள சொத்துகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

கைதுசெய்யப்பட்டவர்களில் இதுவரை ஆறு பேர் மீது ஆபத்தான போதைப்பொருள் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய அறுவரிடம் மேலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சரக்குகளை நகர்த்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது கடலில் விழுந்த ஊழியர்கள் இருவர் உயிரிழந்ததை பிஎஸ்ஏ உறுதிசெய்துள்ளது.

துவாஸ் துறைமுகத்தில் கடலில் விழுந்த ஊழியர்கள் இருவர் மரணம்

23 Sep 2026 - 1:16 PM

சிங்கப்பூரின் பாதுகாப்பையும் அமைதியையும் மெத்தனமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதை நிலைநாட்ட மக்கள் தொடர்ந்து தங்கள் பங்களிப்பை வழங்குவது அவசியம் என்று எஸ்ஜி பாதுகாப்பு திட்டத்தின் பத்தாம் ஆண்டு நிறைவு விழா கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் கூறினார்.

சிங்கப்பூரின் அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் மெத்தனமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது: பிரதமர் வோங்

23 Sep 2026 - 12:43 PM

சந்தேக நபர் சிங்கப்பூரில் அரசாங்க அதிகாரிகளைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து மோசடிகளில் ஈடுபட மலேசியர்களைப் பணியமர்த்தி, அவர்களை ஒருங்கிணைத்ததாய்க் கூறப்படுகிறது.

சிங்கப்பூரில் செயல்பட்ட மோசடிக் கும்பலுக்குக் காரணம் எனச் சந்தேகிக்கப்படும் மலேசியர் கைது

23 Sep 2026 - 9:59 AM

ஏஐ தொழில்நுட்பம் மகத்தான சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்டிருந்தாலும் அது எப்போதும் கண்காணிப்புக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிநவீன ‘ஏஐ’ தொழில்நுட்பத்தைக் கட்டுப்படுத்த கண்காணிப்பு அவசியம்: வோங்

22 Sep 2026 - 8:35 PM

சந்தேகப் பேர்வழிகள்மீது மலேசியாவில் இதுவரை எந்தக் குற்றப் பின்னணியும் இல்லை என்ற திரு கஹார், பிடிபட்ட வெளிநாட்டவர்கள் சமூக வருகை விசாவைப் பயன்படுத்தி, மலேசியாவிற்குள் நுழைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
மலேசியாகஞ்சாபோதைப்பொருள்கடத்தல்கோலாலம்பூர்

தொடர்புடைய செய்திகள்