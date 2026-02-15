கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் காசநோய் பரவல் அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது அந்த நாட்டில் புதிதாக 503 பேருக்குக் காசநோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஐந்து வாரங்களாகவே மலேசியாவில் காசநோய் பரவல் தீவிரமாக உள்ளது.
நோய்ப்பரவல் குறித்து மலேசியச் சுகாதார அமைச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்ரவரி 15) அறிக்கை வெளியிட்டது. இதுவரை 2,571 நபர்கள் காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
சாபா மாநிலத்தில் மட்டும் 614 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் அது 23.88 விழுக்காடாகும்.
அதேபோல் சிலாங்கூரில் 476 (18.51 விழுக்காடு), சரவாக்கில் 257 (10 விழுக்காடு) சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
ஜோகூரில் 233 பேர் காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோலாலம்பூர் மற்றும் புத்ரஜெயாவில் அந்த எண்ணிக்கை 202ஆக உள்ளது.
பினாங்கு மாநிலத்தில் 148 பேருக்கும் கெடா மாநிலத்தில் 144 பேருக்கும் காசநோய் பாதிப்பு உள்ளது. பேராக்கில் 127 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கிளந்தானில் 96, பாகாங்கில் 81, திரங்கானுவில் 60, நெகிரி செம்பிலானில் 58 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
குறைந்தபட்சமாக மலாக்காவில் 42, பெர்லிஸில் 17, லாபுவானில் 16 பேரும் பாதிக்கப்பட்டனர்.
தற்போது சீனப் புத்தாண்டு விடுமுறை தொடங்கியுள்ளது. அதேபோல் ரமலான் நோன்பு காலமும் தொடங்கியுள்ளது. அதனால் மக்கள் கவனமாக இருக்குமாறு சுகாதார அமைச்சு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
காசநோயைக் கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருப்பது முக்கியம் என்று அது சொன்னது.
கூட்டம் அதிகமாக உள்ள இடங்களில் முகக்கவசம் அணியுமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினர்.
தொடர் இருமல், காய்ச்சல், திடீரென் உடல் எடைக் குறைவு, பசியின்மை ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
காசநோய் வேகமாகப் பரவும் நோய் என்பதால் மக்கள் கவனமாக இருக்குமாறும் அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டனர்.