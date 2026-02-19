வாஷிங்டன்: ஈரானுக்கு எதிராக ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம் என அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் மீண்டும் பூடகமாக எச்சரித்து வரும் நிலையில், ஒப்பந்தத்திற்கு இணங்குவதே ஈரானுக்கு நல்லதாகும் என வெள்ளை மாளிகை புதன்கிழமை கூறியுள்ளது.
கடந்த ஜனவரி மாதம் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக ஈரான் கடும் நடவடிக்கை எடுத்ததில் பலர் உயிரிழந்ததையடுத்து, அமெரிக்க, ஈரானிய தரப்பினரும் அண்மையில் மீண்டும் மறைமுகப் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் ஈரான் மீது இஸ்ரேல் திடீர்த் தாக்குதல் நடத்தியதையடுத்து, முன்னதாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை நின்றுபோனது.
இந்நிலையில், திரு டிரம்ப்பின் நிர்வாகத்துடன் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்வது ஈரானுக்கு நல்லது என்று வெள்ளை மாளிகைப் பேச்சாளர் கரோலின் லீவிட் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
ஈரானை அமெரிக்கா தாக்கக்கூடும் என்று பிப்ரவரி 18ஆம் தேதியன்று தமது ‘ட்ரூத் சோஷியல்’ (Truth Social) தளத்தில் திரு டிரம்ப் மறைமுகமாகக் கூறினார்.
இந்தியப் பெருங்கடலில் உள்ள சாகோஸ் (Chagos) தீவின் மீதான அரசுரிமையை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டாம் என்றும் பிரிட்டனைத் திரு டிரம்ப் கேட்டுக்கொண்டார். ஒப்பந்தத்திற்கு ஈரான் இணங்காவிட்டால், அந்தத் தீவில் உள்ள டியாகோ கார்சியா (Diego Garcia) ராணுவ விமானத்தளம் தேவைப்படலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.
அமெரிக்காவுடனான வருங்காலத் திட்டங்களை உறுதிசெய்வதற்கான வரைவுக் கட்டமைப்பைத் தயாரித்து வருவதாக, ஈரானிய வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ச்சி (Abbas Araghchi) புதன்கிழமை முற்பகுதியில் தெரிவித்தார்.
இதற்கு முன்னதாக, ஈரானும் அமெரிக்காவும் ஓமான் வழிநடத்திய சமரசப் பேச்சுவார்த்தை ஜெனீவாவில் நடைபெற்றது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
இந்நிலையில், அமெரிக்காவுடன் தனது நாடு போரை விரும்பவில்லை என்றாலும், நிபந்தனைகளை முன்வைக்கும் அமெரிக்காவுக்கு விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என்று ஈரானிய அதிபர் மசூத் பெசெஷ்கியன் தெரிவித்தார்.