கோலாலம்பூர்: ஜூன் 2026 நிலவரப்படி, சமூக நலத்துறையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட 850,000 மாற்றுத்திறனாளிகளில் சுமார் 93,000 பேர் ஆட்டிசம் பாதிப்புள்ளவர்கள் என மலேசிய நாடாளுமன்ற மேலவையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பதிவுகளின் அதிகரிப்பு, இந்தப் பிரிவினருக்கான ஆரம்பகாலத் தலையீடு, கல்வி மற்றும் திறன் பயிற்சி தொடர்பான பல்வேறு முயற்சிகளை மேம்படுத்த அரசாங்கத்தைத் தூண்டியுள்ளது என்று பெண்கள், குடும்பம் மற்றும் சமூக மேம்பாட்டுத் துணை அமைச்சர் லிம் ஹுய் யிங் கூறினார்.
“இந்த ஆண்டு முதல், தகுதியுள்ள ஒவ்வோர் ஆட்டிசம் பாதிப்புள்ள குழந்தைக்கும் (கற்றல் மற்றும் சிகிச்சை கட்டணங்களுக்காக) 1,000 ரிங்கிட் ஒருமுறை மானியமாக வழங்கப்படும்.
“அண்மையில், பெண்கள், குடும்பம் மற்றும் சமூக மேம்பாட்டு அமைச்சு, தரமான, மலிவு விலையில், எளிதில் அணுகக்கூடிய சேவைகளை வழங்கும் ஓர் ஒருங்கிணைந்த மையத்தை உருவாக்கும் முதன்மை நோக்கத்துடன், பாங்கியில் ஓர் ஆட்டிசம் சேவை மையத்தை நிறுவியுள்ளது,” என்று வியாழக்கிழமையன்று (ஜூலை 30) செனட்டர் டாக்டர் ஏ. லிங்கேஸ்வரன் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும்போது அவர் கூறினார்.
இந்த முன்னெடுப்பின் கீழ், ஆட்டிசம் பாதிப்புள்ளவர்கள் பின்தங்கிவிடாமல் இருப்பதையும், அவர்கள் தங்களின் முழுத் திறனையும் வெளிப்படுத்த முடிவதையும் உறுதி செய்வதற்காக, அமைச்சுக்கும் மலேசியாவின் தேசிய ஆட்டிசம் சங்கம் போன்ற அரசு சாரா அமைப்புகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பு தொடர்ந்து வலுப்படுத்தப்படும் என்று திருவாட்டி லிம் கூறியதாக பெர்னாமா தெரிவித்தது.