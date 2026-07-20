Home
quick-news-icon

வட்டாரப் பிரச்சினைகளை அலசி ஆராயும் ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள்

வட்டாரப் பிரச்சினைகளை அலசி ஆராயும் ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்கள்

2 mins read
5e77510e-4359-43db-8ecf-e31392446f73
59வது ஆசியான் வெளியுறவு அமைச்சர்களின் உச்சநிலை மாநாடு நடைபெறும் பிலிப்பீன்ஸ் அனைத்துலக மாநாட்டு நிலையத்தைச் சுற்றி பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

இவ்வாரம், தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூட்டு அமைப்பின் (ஆசியான்) வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மணிலாவில் கூடி பேசவிருக்கின்றனர்.

அப்போது வட்டாரத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி குறித்து முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.

எரிசக்தி, உணவுப் பாதுகாப்பு, மியன்மாரில் நீடிக்கும் நெருக்கடி, தென்சீனக் கடல் பதற்றங்கள் உள்ளிட்டவை பற்றியும் அமைச்சர்கள் பேசுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இவ்வாண்டு முழுவதும் ஆசியான் எதிர்நோக்கும் சவால்களில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் வட்டார அமைப்பு மறுஆய்வு செய்யவிருக்கிறது.

கடந்த மே மாதம் செபுவில் (Cebu) நடைபெற்ற ஆசியான் உச்சநிலை மாநாட்டில், மத்திய கிழக்கில் நிலவும் மோதல்களால் ஏற்பட்ட எரிபொருள் பற்றாக்குறை, உயர்ந்து வரும் எண்ணெய் விலை, உலகளாவிய வர்த்தகப் பாதைகளில் ஏற்பட்டுள்ள தடங்கல்கள் ஆகியவை வட்டாரக் கவலைகளாக முன்வைக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில் இரண்டு மாதங்களுக்குள் உலகின் பல பகுதிகளுடன் ஒப்பிடும்போது தென்கிழக்கு ஆசியா, உலகளாவிய சவால்களை ஓரளவுக்குச் சிறப்பாகக் கையாண்டுள்ளதாக பகுப்பாய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

தென்கிழக்காசிய ஆய்வுக் கழகத்தின் (ஐஎஸ்இஏஎஸ்) யூசோப் இஷாக் கல்விக்கழகத்தின் ஷேரன் சீ, “ஆசியான் தனது எரிசக்தி பங்காளிகளை பரவலாக்கியதால் குறிப்பிட்ட விநியோகிப்பாளர்களை மட்டுமே சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்துள்ளது, எரிபொருள் பற்றாக்குறையின் தாக்கத்தைத் தணிக்கக் குறுகிய கால நடவடிக்கைகளைச் செயல்படுத்தியதன் மூலம் நெருக்கடிகளை ஆசியான் சமாளித்துள்ளது,” என்றார்.

இருப்பினும், நீண்டகால எரிசக்திப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்த நடவடிக்கைகள் போதாது என்ற அவர், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை நோக்கிச் செல்ல வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
திங்கட்கிழமை (ஜூலை 20) நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் திரு ஃபைஷால் இப்ராஹிமின் பதவி விலகல் குறித்து பேசிய அமைச்சர் டெஸ்மண்ட் லீ.

நேர்மையும் நடத்தையும் உயர்ந்த தரத்தில் இருக்க வேண்டும்: டெஸ்மண்ட் லீ

20 Jul 2026 - 9:08 PM

கியூடெங்கா’ (QDENGA) தடுப்பூசிக்கான ஆக அண்மைய 7 ஆண்டுகாலத் தரவுகள், அது டெங்கிக் காய்ச்சலுக்கு எதிராக வலுவான பாதுகாப்பை வழங்குவதாகக் காட்டுகின்றன.

இந்தியாவின் முதல் டெங்கித் தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல்

20 Jul 2026 - 7:59 PM

எலும்பை உடைத்துவிடுவோம் என்று மறைமுகமாக மிரட்டல் விடுக்கும் தொனியில் எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் பேசியதாகத் தெரிகிறது.

விஜய்க்கு மிரட்டல்: விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ கைது

20 Jul 2026 - 6:34 PM

இந்திய முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு டாக்டர் ஃபைஷால் இப்ராஹிம் தொடர்ந்து சிறந்த சேவையாற்றியுள்ளார் என்று சமூகத் தலைவர்கள் கூறினர்.

இந்திய முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு டாக்டர் ஃபைஷால் இப்ராஹிமின் பங்களிப்பு

20 Jul 2026 - 6:45 PM

2015 பொதுத்தேர்தலில் நீ சூன் குழுத்தொகுதியில் போட்டியிட்ட மக்கள் செயல் கட்சி குழுவினருடன் திரு முஹம்மது ஃபைஷால் இப்ராஹிம். (இடமிருந்து இரண்டாமவர்).

மரீன் பரேடில் தொடங்கி மரீன் பரேடில் முடிந்த ஃபைஷாலின் அரசியல் பயணம்

20 Jul 2026 - 7:26 PM

இணைப் பேராசிரியர் முஹம்மது ஃபைஷால் இப்ராஹிம்.

அமைச்சர் ஃபைஷால் இப்ராஹிம் பதவி விலகினார்

20 Jul 2026 - 1:30 PM

சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த காவல்துறையினர், வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்த 61 வயது முதியவர் ஒருவர் அசைவற்றுக் கிடப்பதைக் கண்டனர். அவர் இறந்துவிட்டதாகச் சம்பவ இடத்திலேயே மருத்துவ அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தினர்.

அங் மோ கியோ அடுக்குமாடி வீட்டில் முதியவரின் சடலம் கண்டெடுப்பு

20 Jul 2026 - 4:06 PM

உட்லண்ட்ஸ் மருத்துவமனையில் திட்டம் அறிமுகம் கண்டுள்ளது.

நோயாளிகள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுவதைக் குறைக்கும் புதிய திட்டம்

20 Jul 2026 - 10:16 AM

இஸ்லாமிய சட்டத்தின் கீழ் விவாகரத்து செய்த தம்பதிகளில் சுமார் 18.4 விழுக்காட்டினர், திருமண முறிவுக்கு துரோகத்தையே ‘முக்கியப் பிரச்சினை’ எனக் குறிப்பிட்டனர்.

நியாயமற்ற நடத்தையே சிங்கப்பூரில் மணமுறிவுக்கான முதன்மைக் காரணம்

19 Jul 2026 - 7:40 PM

மூன்றாம் தரப்புச் சேவை வழங்குநர்கள் மூலம் பணியமர்த்தப்படும் வெளிப்பணி ஊழியர்களுக்கு (outsourced workers) 2029லிருந்து, குறைந்தபட்ச ஆண்டுவிடுப்பு 7 நாள்களிலிருந்து 10 நாள்களாகப் படிப்படியாக உயர்த்தப்படும்.

படிப்படியாக உயரும் சம்பளமுறை: வெளிப்பணி ஊழியர்களின் ஆண்டுவிடுப்பு அதிகரிப்பு

19 Jul 2026 - 3:51 PM

புதைபடிவ எரிபொருள்களை இவ்வட்டாரம் சார்ந்து இருப்பதைக் குறைப்பதே இதற்கான உண்மையான தீர்வு என்றும் அவர் கூறினார்.

மேலும், உறுப்பு நாடுகள் தங்களுக்குள் எல்லையைக் கடந்து மின்சாரத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள வழிவகுக்கும் ஒரு முதன்மையான வட்டாரத் திட்டமான ‘ஆசியான் மின்சாரக் கட்டமைப்பை’ விரைவில் செயல்படுத்த வேண்டும். இந்தத் திட்டத்திற்கு ஏற்ப அரசாங்கங்கள் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை வலுப்படுத்த வேண்டும், மின்சாரக் கட்டமைப்புகளை நவீனமயமாக்க வேண்டும், மின்கலச் சேமிப்பு தொழில்நுட்பங்களில் முதலீடு செய்ய வேண்டும், ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகளை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
ஆசியான்வெளியுறவு அமைச்சர்உச்சநிலை மாநாடுகூட்டம்

தொடர்புடைய செய்திகள்