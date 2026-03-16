துபாய்: துபாய் அனைத்துலக விமான நிலையத்தில் திங்கட்கிழமை (மார்ச் 16) நடத்தப்பட்ட ஆளில்லா வானூர்தித் தாக்குதலில் தீச்சம்பவம் ஏற்பட்டது.
தீ உடனடியாகக் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டு அணைக்கப்பட்டது. இச்சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தாக்குதல் காரணமாக விமானச் சேவைகள் தற்காலிகமாய் நிறுத்தப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆளில்லா வானூர்தித் தாக்குதலால் விமான நிலையத்தில் இருந்த எரிபொருள் தொட்டியொன்று சேதமடைந்தது என்று துபாய் விமான நிலையம் தெரிவித்தது.
எமிரேட்ஸ் விமான நிறுவனமும் விமானச் சேவை தற்காலிகமாய் நிறுத்தப்படுவதாக அதன் சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பதிவிட்டது.