Home
quick-news-icon

யூதர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள்: ஆக மோசமான ஆண்டாக 2025

யூதர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள்: ஆக மோசமான ஆண்டாக 2025

2 mins read
b570309e-65bb-4beb-86de-b3080a346151
சென்ற ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் மான்செஸ்டர் நகரில் யூதர்களின் புனித நாளான யோம் கிப்புர் தினத்தன்று கூட்டமாக யூதர் வழிபாட்டுத் தலத்தில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் இருவர் கொல்லப்பட்டனர். - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

நியூயார்க்: யூதர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களைப் பொறுத்தவரை கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காலத்தில் 2025ஆம் ஆண்டுதான் ஆக மோசமானதாக இருந்தது என்று புதன்கிழமை (ஜூலை 29) வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

யூதர் மீதான வெறுப்பைத் தடுக்கும் பெரிய சமூகங்களின் ஜே7 பணிக்குழு அறிக்கையை வெளியிட்டது. அர்ஜென்டினா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, பிரிட்டன், அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை ஆராய்ந்து அறிக்கை வரையப்பட்டது.

இஸ்ரேலுக்கு அப்பால் வாழும் யூதர்களில் 90 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமானோர் அந்த நாடுகளில் வாழ்கின்றனர்.

பல்வேறு தாக்குதல்களில் பலர் பலி

சென்ற ஆண்டு ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டன், அமெரிக்கா ஆகியவற்றில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களில் 20 பேர் கொல்லப்பட்டனர். அதனால், 1994ஆம் ஆண்டு அர்ஜென்டினா தலைநகர் புவெனஸ் ஆய்ரசில் நடத்தப்பட்ட ‘ஆமியா’ தாக்குதலுக்குப் பிறகு, யூதர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களைப் பொறுத்தவரை, சென்ற ஆண்டுதான் ஆக மோசமானதாக விளங்குவதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

1994ல் யூதர் சமூக நிலையம் ஒன்றில் 85 பேரைப் பலிவாங்கிய தாக்குதலை அறிக்கை சுட்டியது.

ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டன், அமெரிக்காவில் தாக்குதல்கள்

சென்ற ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவின் போண்டாய் கடற்கரையில் ஹனுக்கா விழாக் கொண்டாட்டத்தின்போது யூதர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 15 பேர் கொல்லப்பட்டனர். முன்பு அக்டோபர் மாதம் பிரிட்டனின் மான்செஸ்டர் நகரில் யூதர்களின் புனித நாளான யோம் கிப்புர் தினத்தன்று கூட்டம் அலைமோதிய யூதர் வழிபாட்டுத் தலத்தில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது; இருவர் கொல்லப்பட்டனர்.

அதேபோல் அமெரிக்காவில் இரண்டு தாக்குதல்களில் மூவர் கொல்லப்பட்டனர்.

“நமது (செயற்குழுவின்) ஏழு நாடுகளில் யூதர்களுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்வு என்பது இனி அந்தந்த நேரத்தில் மோசமடையும் ஒன்றாகக் கூறமுடியாது. இது, தற்போதைய இயல்புநிலையாகும்,” என்று ஜே7 செயற்குழு அறிக்கை மூலம் சொன்னது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
திங்கட்கிழமை (ஜூலை 27) எடுக்கப்பட்ட இப்படத்தில் காணப்படும் ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரான்.

மீண்டும் தொடங்கியது ஈரான்-அமெரிக்கா சண்டை

29 Jul 2026 - 10:10 AM

சுகாதார அமைச்சின் ‘சினேப்ஸ்’ அமைப்பின் மக்கள் சுகாதாரப் பிரிவின் இயக்குநர் டேவிட் சுவா, புதிய ஏஐ உடல்நல திட்டத்தை ஹெல்த்ஹப் செயலியில் காட்டுகிறார்.

270,000 பேருக்கு ஹெல்தியர் எஸ்ஜி திட்டத்தின் ‘ஏஐ’ உடற்பயிற்சிச் செயலி

29 Jul 2026 - 9:22 PM

உள்துறைக் குழு தேசிய தின பற்றுறுதிச் சடங்கில் மூத்த அமைச்சர் கா. சண்முகம் உரையாற்றுகிறார்.

நாட்டின் பாதுகாப்பைக் கட்டிக்காக்க சமுதாயத்தின் பங்களிப்பு அவசியம்: சண்முகம்

29 Jul 2026 - 9:04 PM

23 வயது சா ரியான் தூ மீது பயங்கரவாத நோக்கங்களுக்கு ஆதரவாய்ப் பணம் வழங்கியதாக இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன.

காஸாவில் பயங்கரவாதச் செயல்களுக்கு உதவ $93 அனுப்பியதாகச் சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசிமீது குற்றச்சாட்டு

29 Jul 2026 - 7:42 PM

“அரசாங்கங்கள், யூதர்கள் தாக்கப்படுவதற்குப் பிறகு நடவடிக்கை எடுப்பதற்குப் பதிலாக அதற்கு முன்னரே செயல்படவேண்டும். பாதுகாப்புக்காக சரியான நிதி ஆதரவு தருவது, மேலும் கடுமையான சட்டங்களை விதிப்பது, தங்களின் சொந்த விதிமுறைகளை அமல்படுத்தும் சமூக ஊடகத் தளங்களைக் கொண்டிருப்பது ஆகிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்,” என்று அது குறிப்பிட்டது.

குறிப்புச் சொற்கள்
உலகம்யூதர்தாக்குதல்நடவடிக்கைஅறிக்கை

தொடர்புடைய செய்திகள்