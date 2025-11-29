திப்லிஸி: ஜார்ஜியாவில் அரசாங்கக் கட்டடதுக்கு தீவைக்க முயற்சி செய்த சந்தேகத்தின்பேரில் எதிர்கட்சித் தலைவர் அலெக்சான்ட்ரெ எலிசாஷ்வலி, சனிக்கிழமை (நவம்பர் 29) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
தலைநகர் திப்லிஸியில் உள்ள நீதிமன்றக் கட்டடம் ஒன்றில் அதிகாலையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர், கண்ணாடி சன்னலை சுத்தியலைக் கொண்டு உடைத்து உள்ளே புகுந்துள்ளார். அதன்பிறகு பெட்ரோலை ஊற்றி, கட்டடத்தைக் கொளுத்த முயன்றுள்ளார். இதனை உள்துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான திரு எலிசாஷ்வலி, கையில் துப்பாக்கியுடன் இருந்ததாகவும், கைது நடவடிக்கையின்போது நீதிமன்ற அதிகாரியைத் தாக்கி காயப்படுத்தியுள்ளதாகவும் உள்துறை அமைச்சு ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளது.
பதிவில் உள்ள காணொளியில் உடைந்த சன்னலும் ஒரு கைத்துப்பாக்கி தரையில் கிடப்பதும் தெரிந்தது.
திரு எலிசாஷ்வலி 47 வயதானவர். குடிமக்கள் கட்சியைத் தொடங்கியவர். அக்கட்சி, ஜார்ஜியாவின் முக்கிய மூன்று எதிர்க்கட்சிகளில் ஒன்றாகும். அவை மூன்றும் ‘லெலோ- ஸ்டிராங் ஜார்ஜியா’ கூட்டணி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஆளும் ‘ஜார்ஜியன் டிரீம்’ கட்சி, அந்த எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணியைத் தடை செய்யத் திட்டமிடுகிறது. விரைவில் அரசமைப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவுசெய்யப்போவதாகக் கூறிவருகிறது.
திரு எலிசாஷ்வலியைத் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என்று எதிர்க்கட்சிக் கூட்டணியின் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் சோவியத் யூனியனில் இருந்து வெளிவந்ததும் மேற்கத்திய நாடுகளைச் சார்ந்து செயல்பட்டது ஜார்ஜியா. ஆயினும் உக்ரேன் போர் தொடங்கியதிலிருந்து சர்வாதிகார நாடாக மாறிவருவதாக அரசாங்க எதிர்ப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
அண்மைய காலம் வரை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராகும் தேசிய முயற்சியில் இருந்த நாடு, அதற்கான பேச்சுவார்த்தையைக் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் திடீரென நிறுத்திவைத்தது.
அன்று தொடங்கி 365 நாள் நாடாளுமன்றத்தின் வெளியில் நடந்த தொடர் ஆர்ப்பாட்டங்களின் ஓராண்டு நிறைவு வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) இடம்பெற்றது. இந்த ஓராண்டுக்குள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்த ஒவ்வொரு இரவும் முக்கிய எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் உட்பட பலர் கைதாகினர்.
அது ஒருபுறம் இருக்க ஐரோப்பிய ஒன்றியம், ஜார்ஜியாவின் அரசியல் போக்கு மாறிவிட்டதால் உறுப்பினராகும் வாய்ப்பு இல்லை என்று அறிவித்துள்ளது.