ஜோகூர் பாரு: சிங்கப்பூரிலிருந்து மலேசியாவுக்கு மதுபானப் போத்தல்களைக் கடத்தும் முயற்சியை மலேசிய எல்லைக் கட்டுப்பாடு, பாதுகாப்பு அமைப்பு (ஏகேபிஎஸ்) முறியடித்துள்ளது.
அந்த மதுபானங்களின் மொத்த மதிப்பு 110,652.76 ரிங்கிட் (S$35,615) என்றும் செலுத்தப்படாத வரிகள் அதில் அடங்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த வியாழக்கிழமை (ஏப்ரல் 9) பிற்பகல் 3 மணியளவில் மலேசியாவுக்குள் நுழைந்த வேன் ஒன்று தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது.
சுல்தான் இஸ்கந்தர் கட்டடத்தில் உள்ள ஏகேபிஎஸ் அமைப்பின் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை செய்தபோது அந்த வேனுக்குள் மதுபானப் போத்தல்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
கறுப்புநிறத் துணிக்குள் 888 மதுபானப் போத்தல்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன என்றும் அவற்றில் இருந்த மதுபானத்தின் அளவு 700 லிட்டர் என்றும் ஏகேபிஸ் வெளியிட்ட அறிக்கை குறிப்பிட்டது.