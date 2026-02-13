Home
பங்ளாதேஷ் தேர்தல்: 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆட்சிக்கு வரும் பிஎன்பி

2 mins read
பங்ளாதேஷ் தேசியவாதக் கட்சியின் பிரசார சுவரொட்டி. - படம்: ஏஎஃப்பி

டாக்கா: பங்ளாதேஷ் பொதுத் தேர்தலில் அறுதிப்பெரும்பான்மை பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ள பங்ளாதேஷ் தேசியவாதக் கட்சி ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்கிறது.

வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற தேர்தலில் இரண்டில் மூன்று பங்கு இடங்களை அக்கட்சி வென்றுள்ளது. அது, அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் சேர்ந்து 299 இடங்களில் 212 இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளது.

எதிர்க்கட்சியான ஜமாத்-இ-இஸ்லாமியும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளும் 70 இடங்களில் மட்டுமே வென்றுள்ளன.

பொதுத் தேர்தல் முடிந்துள்ளதால் நாட்டில் உள்ள அரசியல் குழப்பங்கள் முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இரவு முழுவதும் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. தேசியவாதக் கட்சி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டது. நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் வெள்ளிக் கிழமை சிறப்பு வழிபாடு நடத்தவும் அது அழைப்பு விடுத்தது.

பெரிய வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாலும் வெற்றிக் கொண்டாட்டங்களோ ஊர்வலமோ நடத்தப்படாது என்று அக்கட்சியின் அறிக்கை தெரிவித்தது.

மறைந்த பங்ளாதேஷ் பிரதமர் கலீதா ஸியாவின் மகனும் தேசியவாதக் கட்சியின் தற்போதைய தலைவருமான டாரிக் ரஹ்மான் புதிய பிரதமராகப் பொறுப்பு ஏற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பதினெட்டு ஆண்டுகள் வெளிநாட்டில் இருந்த டாரிக் ரஹ்மான் கடந்த டிசம்பர் மாதம் நாடு திரும்பினார்.

முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசினாவுக்கு எதிராக மாணவர்கள் கலவரத்தில் ஈடுபட்டதால் அவர் இந்தியாவில் தஞ்சம் அடைந்தார்.

கடந்த மாதம் இந்தியாவின் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டு நிபா சம்பவங்கள் பதிவாகின. பங்ளாதே‌ஷில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் உயிரிழந்தார்.

நிபா கிருமி பரவும் அபாயம் குறைவாக உள்ளது: உலக சுகாதார நிறுவனம்

இந்தப் பொதுத் தேர்தலில் அவரது அவாமி லீக் கட்சி போட்டியிடுவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

இதனால் இது ஒரு மோசடித் தேர்தல் என்று ஷேக் ஹசினா கூறியுள்ளார்.

