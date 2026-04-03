கோலாலம்பூர்: கிள்ளானில் நடந்த குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியதால் ஏற்பட்ட கோரமான விபத்தில், ஓட்டுநரின் செயல்கள் ‘மிகவும் உடனடி ஆபத்தானவை’ என்பதாலும், மரணம் கிட்டத்தட்ட உறுதியானது என்பதாலும், அதற்கான தெளிவான ஆதாரங்கள் உள்ளன என்று சுட்டிக்காட்டிய தலைமைச் சட்ட அதிகாரி முகமது துசுகி மொக்தார், கொலைக் குற்றச்சாட்டைப் பதிவு செய்த முடிவை வெள்ளிக்கிழமை (ஏப்ரல் 3) அன்று நியாயப்படுத்தியுள்ளார்.
ஆர். சக்திகணபதி மீதான குற்றச்சாட்டு குறித்துப் பேசிய திரு துசுகி, தண்டனைச் சட்டப் பிரிவு 300(d)-இன் கீழ் இந்த வழக்கு கொலைக்கான தகுதியைப் பூர்த்தி செய்கிறது என்று விளக்கினார் என நியூ ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் வேண்டுமென்றே அதிவேகமாக எதிர்திசைப் பாதைக்குள் வாகனத்தைச் செலுத்திய செயல், பாதிக்கப்பட்டவரான விநியோக ஊழியர் அமிருல் ஹஃபீஸ் ஓமாருக்கு மிகவும் ஆபத்தான சூழ்நிலையை உருவாக்கியதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
“குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் வேண்டுமென்றே மற்றும் அதிவேகமாக எதிர்திசைப் பாதைக்குள் நுழைந்த செயலானது, இறந்தவருக்கு ‘மிகவும் உடனடி ஆபத்தான’ ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தியது,” என்று தலைமைச் சட்ட அதிகாரி கூறினார்.
தண்டனைச் சட்டப் பிரிவு 300(d), கொலையை, மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உடனடி ஆபத்தானது என்பதை நன்கு அறிந்தும், அத்தகைய ஆபத்தை மேற்கொள்வதற்கு எந்த நியாயமும் இல்லாமல் செய்யப்படும் ஒரு செயல் என வரையறுக்கிறது.
சம்பவத்தின்போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நடத்தையைப் பதிவுசெய்த சாட்சி வாக்குமூலங்களும் காணொளிக் காட்சிகளும் அரசுத் தரப்பு வழக்கை ஆதரிக்கின்றன என்று திரு துசுகி மேலும் கூறினார்.
மார்ச் 31ஆம் தேதியன்று ஜாலான் ராயா பாராட் சாலையில் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் கொல்லப்பட்ட அமிருல் ஹபீசின் கொலைக்காக சக்திகணபதி மீது, ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி அன்று கிள்ளான் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
மோதலுக்கு முன்பு சக்திகணபதி அதிவேகமாக போக்குவரத்து விதிகளை மீறி வாகனம் ஓட்டியதை நீதிமன்ற ஆவணங்கள் வெளிப்படுத்தின.
இந்த மோதலின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர் தனது மோட்டார் சைக்கிளிலிருந்து மற்றொரு வாகனத்தின் மீது தூக்கி வீசப்பட்டார். மேலும் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.
‘பென்சோடியாசெபைன்’ மற்றும் ‘டெட்ராஹைட்ரோகன்னாபினால்’ ஆகிய போதைப் பொருளை உட்கொண்டது தொடர்பான மற்றொரு குற்றச்சாட்டையும் சக்தி கணபதி ஒப்புக்கொண்டார்.