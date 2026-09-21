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அமெரிக்காவிற்கு அதிகாரத்துவ பயணம் மேற்கொள்ளும் சீன அதிபர்

அமெரிக்காவிற்கு அதிகாரத்துவ பயணம் மேற்கொள்ளும் சீன அதிபர்

படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

21 Sep 2026 - 2:25 pm

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பெய்ஜிங்: சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங், அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப்பின் அழைப்பை ஏற்று இம்மாதம் 23ஆம் தேதியிலிருந்து 25ஆம் தேதிவரை அமெரிக்காவிற்கு அதிகாரத்துவப் பயணம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.

சீன வெளியுறவு அமைச்சு திங்கட்கிழமை (செப்டம்பர் 21) அதுகுறித்து அறிவித்தது.

சீனாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான உறவுகள், உலக அமைதி, மேம்பாடு ஆகிய முக்கிய விவகாரங்கள்பற்றி திரு டிரம்ப்புடன் திரு ஸி கலந்துரையாடுவார் என்று அமைச்சு குறிப்பிட்டது.

கலந்துரையாடலகையும் ஒத்துழைப்பையும் வலுப்படுத்தி, வேறுபாடுகளைச் சரிவரக் கையாண்டு, இருநாட்டு மக்களின் நலனைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்தி, உலக அமைதி, நிலைத்தன்மை, செழிப்பு ஆகியவற்றை நிலைநாட்ட அமெரிக்காவுடன் இணைந்து செயல்பட சீனா தயாராக இருக்கிறது என்று அது கூறியது.

இதற்கிடையே, திரு ஸியும் திரு டிரம்ப்பும் நேரில் சந்தித்து நான்கு மாதங்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் உலக நாடுகளுடனான சீனாவின் வர்த்தகம் பெருகியுள்ளதாக வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டனர். மாறாக, அதிபர் டிரம்ப், சொந்த மண்ணில் சரிந்துள்ள ஆதரவைச் சமாளிக்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டதாக அவர்கள் சுட்டினர்

தைவான் போன்ற சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சினைகள் இம்மாதம் 24ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் சந்திப்பில் எழக்கூடும் என்றபோதும் சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் இதற்குமுன் செய்துகொள்ளப்பட்ட வர்த்தகப் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் நீட்டிக்கப்படுமா என்பதில்தான் முக்கியக் கவனம் செலுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முக்கியமான முன்னேற்றங்களோ உடன்பாடுகளோ எட்டப்படுவதற்கான எதிர்பார்ப்புகளை வெள்ளை மாளிகை அதிகாரிகள் குறைத்துக் காட்ட முயன்றுள்ளனர்.

செயற்கை நுண்ணறிவு கட்டுப்பாடுகள், பொருள்களின் வர்த்தகம் தொடர்பான சில சாத்தியமான ஒப்பந்தங்களைத் தயாரிக்கும் நோக்கில், அமெரிக்க நிதியமைச்சர் ஸ்காட் பெஸன்ட்டும் சீனத் துணைப் பிரதமர் ஹே லிஃபெங்கும் நியூயார்க்கில் ஆயத்தப் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தினர்.

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இதற்கிடையே, சீனாவும், மெதுவடைந்த உள்நாட்டுத் தேவை, நீண்டகாலமாக நீடிக்கும் சொத்துச் சந்தை நெருக்கடி போன்ற தனிப்பட்ட சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளது.

அப்படியிருந்தும், சீனாவின் ஏற்றுமதித் துறை அதிவேகமாக வளர்த்துவருவதால் பொருளியல் வல்லுநர்கள் ‘சைனா ஷாக் 2.0’ என்று அதை வருணித்துவருகின்றனர்.

சீனாவின் உலகளாவிய வர்த்தக உபரி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது ஆண்டாக $1 டிரில்லியனைத் தாண்டும் வேகத்தில் உள்ளது.

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டோனல்ட் டிரம்ப்ஸி ஜின்பிங்வர்த்தகம்சந்திப்பு

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