கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் ஊழல் என்பது சமூகத்தின் எல்லாப் பக்கங்களுக்கும் பரவியிருக்கும் பிரச்சினை என்று அந்நாட்டுப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிம் கூறியுள்ளார்.
மலேசியாவில் ஊழலை ஒழிக்க எல்லா தரப்பினரும் தொடர்ந்து ஈடுபாட்டுடனும் உறுதியான கடப்பாட்டுடனும் இருக்கவேண்டும் என்று அவர் எடுத்துரைத்தார். இளம் தலைமுறையினரிடையே சிறந்த கொள்கைகளைப் பின்பற்றி நடக்கும் போக்கை வளர்ப்பது அது சார்ந்த முயற்சிகளில் அடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்க்கப்பட்டதைவிட சவாலானது
நாட்டின் கட்டமைப்பில் ஊழல் ஊறிப்போய் விட்டதால் அதை எதிர்க்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது எளிதன்று என திரு அன்வார் சுட்டினார். அதனால் தங்களுக்கு வரவேற்புள்ளதா என்பதற்கு முன்னுரிமை அளிக்காமல் அரசாங்கம் தொடர்ந்து திடமாக முடிவெடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
டிவி1 ஒளிவழியில் புதன்கிழமை (நவம்பர் 25) இரவு ஒளிபரப்பப்பட்ட தேசிய அளவிலான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பேசிய திரு அன்வார், “நாட்டில் ஊழல் சமூகத்தின் எல்லாப் பக்கங்களுக்கும் பரவிவிட்டது. அதைக் கவனிக்கும் பொறுப்பைத்தான் நான் ஏற்றுக்கொண்டேன். வரவேற்பு இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, நாம் உறுதியாக நின்று தொடர்ந்து முன்னோக்கிச் செல்லவேண்டும். பிரபலமாக இருப்பது இரண்டாம் பட்சம்தான்,” எனக் குறிப்பிட்டார்.
ஊழலை எதிர்த்து நடவடிக்கை எடுப்பது எதிர்பார்க்கப்பட்டதைவிட கடினமாக இருந்தது என்றார் அவர். இதனால், சிறந்த கொள்கைகளைப் பின்பற்றி நடந்துகொள்ளும் போக்கு இளம் வயதிலிருந்தே கூடுதல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்பதை அவர் சுட்டினார்.
இளையர்களால் மாற்றங்களை வழிநடத்தக் கைகொடுத்து மலேசியாவின் எதிர்காலத்தைச் சிறப்பானதாக உருவாக்க முடியும் என்பது அதற்குக் காரணம் என அவர் விளக்கினார்.
இளையர்களை ஊக்குவிக்க முயற்சி
சிறந்த கொள்கைகளின் அடிப்படையில் செயல்பட இளையர்களை ஊக்குவிக்கத் தாம் உயர்கல்வி நிலையங்களில் நடத்தப்பட்ட சந்திப்புகள் உள்ளிட்ட முயற்சிகளின் வாயிலாக அவர்களைத் தொடர்புகொண்டதாக திரு அன்வார் தெரிவித்தார்.
“இளையர்கள் தங்களின் கொள்கைகளில் உறுதியாக இருக்கவேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். அவர்கள்தான் நமது நம்பிக்கை. நல்ல கொள்கைகளைப் பின்பற்றி நடப்பதன் முக்கியத்துவத்தை ‘ஜென் ஸீ’, ‘ஜென் ஒய்’ தலைமுறையினரை உணர வைத்துவிட்டால் நமது எதிர்காலம் மேலும் நிலையாக இருக்கும். இதுதான் எனது நம்பிக்கை,” என்றார் அவர்.