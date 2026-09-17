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மலாக்கா சட்டமன்றக் கலைப்பு இன்னும் முடிவாகவில்லை: முதலமைச்சர்

மலாக்கா சட்டமன்றக் கலைப்பு இன்னும் முடிவாகவில்லை: முதலமைச்சர்

படம்: த ஸ்டார்

17 Sep 2026 - 5:52 pm

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அலோர் காஜா: மாநிலத் தேர்தலுக்கான சூழலை உருவாக்கும் வகையில் மலாக்கா மாநிலச் சட்டமன்றத்தைக் கலைப்பதற்கான தேதி இன்னும் தீர்மானிக்கப்படவில்லை என்று முதலமைச்சர் அப் ரவூஃப் யூசோ தெரிவித்தார்.

மலாக்கா பாரிசான் நேசனல் தலைவருமான அப்துல் ரவூஃப், சட்டமன்றம் கலைக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக அனைத்துத் திட்டங்களும் சுமூகமாகச் செயல்படுவதை உறுதிசெய்ய, மாநில நிர்வாகம் சார்ந்த சில விவகாரங்களுக்கு முதலில் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்று கூறினார்.

“மலாக்கா மாநிலச் சட்டமன்றம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வரையிலான காலகட்டத்தில் கலைக்கப்படும் என்பதற்கான ஒரு குறிப்பை நான் வழங்குகிறேன். ஏனெனில், மாநிலத்தை நிர்வகிப்பதற்குத் தீர்க்கப்பட வேண்டிய பல விஷயங்கள் இன்னும் உள்ளன,” என்று அவர் வியாழக்கிழமையன்று (செப்டம்பர் 17) செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.

தஞ்சோங் பிடாரா தொகுதிக்கான 2026ஆம் ஆண்டிற்கான மலாக்கா மாநில அளவிலான முதியோர் தினம், மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம், குழந்தைகள் தினக் கொண்டாட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்த பிறகு அவர் இவ்வாறு பேசினார்.

தேதி இறுதி செய்யப்பட்டதும் அது ஊடகங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் அறிவிக்கப்படும் என்று அப் ரவூஃப் கூறினார்.

ஆயர் கெரோவில் உள்ள மலாக்கா அனைத்துலக வர்த்தக மையத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அலுவலக விருந்தினர் அறையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தின்போது, ​​மலாக்கா மாநில ஆளுநர் முகமது அலி ருஸ்தம், அப் ரவூஃப் ஆகியோர் மலாக்கா மாநிலச் சட்டமன்றத்தைக் கலைப்பதற்கான ஆவணத்தில் கையெழுத்திட்டதாகக் கூறும் வதந்திகள் செவ்வாய்க்கிழமை வாட்ஸ்அப்பில் பரவின.

மலாக்கா மாநிலச் சட்டமன்றம் 28 இடங்களைக் கொண்டுள்ளது. தற்போதைய மாநில அரசாங்கத்தின் பதவிக்காலம் டிசம்பர் 31ஆம் தேதியுடன் முடிவடைவதாக பெர்னாமா தெரிவித்தது.

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