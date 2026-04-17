கோலாலம்பூர்: குழந்தைகளின் பிறப்பைத் தாமதமாகப் பதிவு செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு பெற்றோரையும் பாதுகாவலர்களையும் மலேசிய உள்துறை அமைச்சர் சைஃபுதீன் நசுத்தியோன் இஸ்மாயில் வலியுறுத்தியுள்ளார். ஏனெனில், இது எதிர்காலத்தில் ஆவணச் சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். தாமதமான பிறப்புப் பதிவுகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வந்தாலும், ஆண்டுதோறும் பதிவு செய்யப்படும் மொத்த எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தக்கதாகவே உள்ளது என்று அவர் கூறினார். சட்டப்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் ஒவ்வொரு மாதமும் சராசரியாக 1,000 பிறப்புகள் பதிவு செய்யப்படுவதில்லை என்று திரு சைஃபுதீன் கூறினார். எதிர்காலத்தில், அரசாங்க உதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, ‘மைகார்ட்’ (MyKad) தேவைப்படும் வேளையில், தங்கள் குழந்தைகள் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம் என்பதைப் பெற்றோர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று அவர் எச்சரித்தார். தீபகற்ப மலேசியாவில் பிறப்புப் பதிவை 60 நாள்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என்றும் சாபா மற்றும் சரவாக்கிற்கு இந்தக் காலக்கெடு 40 நாள்கள் என்றும் அவர் கூறினார். தேசியப் பதிவுத் துறை நாடு முழுவதும் 212 அலுவலகங்களை இயக்குவதாலும், பதிவை எளிதாக்குவதற்காக கிராமப்புறங்கள் உட்பட ஆண்டு முழுவதும் விழிப்புணர்வுத் திட்டங்களை நடத்துவதாலும், தாமதமான பதிவுகளைத் தவிர்க்க முடியும் என்று திரு சைஃபுதீன் கூறினார்.
பதிவு செய்யப்படாத திருமணங்களாலும் சமூகப் பிரச்சினைகளாலும் முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் குழந்தைகள் உருவாகின்றன. இது ஆவணமற்ற குழந்தைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது என்று அவர் கூறினார்.