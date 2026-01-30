ஜார்ஜ்டவுன்: இந்த ஆண்டு தைப்பூசக் கொண்டாட்டங்களின்போது பினாங்கில் கூட்ட நெரிசலைத் தடுக்கவும், பொதுப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, தண்ணீர்ப் பந்தலில் ஒலிக்கும் இசை பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி தைப்பூச நாளன்று இரவு 11 மணிக்கு நிறுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜாலான் பிரவுன் முதல் ஜாலான் கெபுன் பூங்கா வரை சுமார் 1.5 கி.மீ. தூரத்தை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒலி அமைப்பு மட்டுமே நள்ளிரவு வரை சமயம் தொடர்பான இசையைத் தொடர்ந்து ஒலிக்கச் செய்யும் என்று பினாங்கு இந்து அறக்கட்டளை வாரியத்தின் தலைவர் ஆர்எஸ்என் ராயர் தெரிவித்தார்.
“ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒலி அமைப்பு, படிப்படியாக அதன் ஒலி அளவைக் குறைத்து நள்ளிரவில் நிறுத்திவிடும். இருப்பினும், இது முக்கியமான மற்றும் அவசர அறிவிப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்,” என்று அவர் வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 30) லோரோங் பினாங்கில் நடந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தில் கூறினார்.
இருப்பினும், தைப்பூசக் கொண்டாட்டங்கள் தொடரும் என்று ராயர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
“காவடி ஏந்துபவர்கள் சீராகச் சென்று கோயில்களுக்குள் சரியான நேரத்தில் நுழைவதை உறுதி செய்வதற்காக 175 தண்ணீர்ப் பந்தல் நடத்துபவர்களும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட ஒப்புக்கொண்டனர்.
“காவடி ஏந்துபவர்கள் சீராகச் சென்று கோயில்களுக்கு சரியான நேரத்தில் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்காக அவர்கள் அனைவரும் இரவு 11 மணிக்குள் இசை வாசிப்பதை நிறுத்த ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர்.
“இது காவல்துறையினரால் அமல்படுத்தப்பட்ட அனுமதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
“எனவே மீறல்கள் கண்டறியப்பட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,” என்றும் அவர் கூறினார்.
கடந்த ஆண்டு, திருவிழாவின் போது கூட்டம் அதிகரித்ததால் பக்தர்கள் மயங்கி விழும் சம்பவங்கள் ஏற்பட்டன மற்றும் அவசரகால நடைமுறைகளுக்கான வழி தடைப்பட்டது.
இந்த ஆண்டு, வார இறுதியில் வரும் தைப்பூசக் கொண்டாட்டத்தில் சுமார் 1.5 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பினாங்கு இந்து அறக்கட்டளை வாரியத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் தங்க ரதம் சனிக்கிழமை (ஜனவரி 31) ஊர்வலத்தைத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் கூட்டக் கட்டுப்பாடு, போக்குவரத்து மேலாண்மை, பொதுப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த ‘பந்தாவ்’ (Pantau) 3.0 செயலி மூலம் நேரடியாகக் கண்காணிக்கப்படும்.
தங்க ரதத்தின் பின்னால் இணைந்து, வெள்ளி ரதம் லெபு பினாங்கில் உள்ள கோயிலிலிருந்து புறப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.