Home
quick-news-icon

ஈஸ்டர் தாக்குதல்: 15 பேருக்கு இலங்கை நீதிமன்றம் 220 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை

ஈஸ்டர் தாக்குதல்: 15 பேருக்கு இலங்கை நீதிமன்றம் 220 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை

1 of 2
படம்: ஏஎஃப்பி
படம்: ஏஎஃப்பி

23 Sep 2026 - 10:21 am

2 mins read

கொழும்பு: இலங்கை உயர் நீதிமன்றம் 2019 ஈஸ்டர் ஞாயிறு குண்டுவெடிப்புத் தாக்குதலில் நேரடியாய் ஈடுபட்ட குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட 15 ஆடவர்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 22) 220 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்துள்ளது.

அந்தத் தாக்குதலில், 279 பேர் உயிரிழந்தனர்.

கொலை, பயங்கரவாதச் சதித் திட்டம், பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் துப்பாக்கிகள், வெடிபொருள்களை வைத்திருப்பது உள்ளிட்ட அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளிலும் குற்றம்சாட்டப்பட்ட 14 பேர் குற்றவாளிகள் என மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு தீர்ப்பளித்தது.

15வது நபர் சில குற்றச்சாட்டுகளில் மட்டுமே குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ஆனால், அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் 220 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

மற்ற ஒன்பது பேர் வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர்.

குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டவர்களின் அனைத்துச் சொத்துகளையும் மற்ற உடைமைகளையும் பறிமுதல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

2019ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி, மூன்று சொகுசு ஹோட்டல்கள், மூன்று தேவாலயங்கள் ஆகியவற்றின்மீது தற்கொலைத் தாக்குதல் நடத்தியவர்களுக்கு உடந்தையாக இருந்ததாகவும் அவர்களுக்கு உதவியதாகவும் அந்த ஆடவர்கள்மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தது.

அந்தத் தெற்காசிய நாட்டின் வரலாற்றிலேயே பொதுமக்கள்மீது நடத்தப்பட்ட மிக மோசமான பயங்கரவாதத் தாக்குதல் அது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
அந்த ஆடவர் சிங்கப்பூரில் அரசாங்க அதிகாரிகளைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து மோசடிகளில் ஈடுபட மலேசியர்களைப் பணியமர்த்தி, அவர்களை ஒருங்கிணைத்ததாய்ச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

சிங்கப்பூரில் செயல்பட்ட மோசடிக் கும்பலுக்குக் காரணம் எனச் சந்தேகிக்கப்படும் மலேசியர் கைது

23 Sep 2026 - 9:59 AM

சிங்கப்பூர் சொகுசுக் கப்பல் முனையத்தை (ஹார்பர்ஃபிரண்ட்)  போக்குவரத்து மூத்த துணை அமைச்சர் முரளி பிள்ளை செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 22) அதிகாரபூர்வமாகத் தொடங்கிவைத்தார்.

புதிய சொகுசுக் கப்பல் முனையத்தை ஜூலை 15 முதல் 72,000 பேர் பயன்படுத்தினர்

22 Sep 2026 - 5:12 PM

ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனத்தின் பொதுக் கூட்டத்தில் தகவல், மின்னிலக்க மேம்பாட்டு அமைச்சர் ஜோசஃபின் டியோ உரையாற்றினார்.

மக்கள்மீதான தாக்கத்தின் அடிப்படையில் ‘ஏஐ’ புத்தாக்கம் மதிப்பிடப்பட வேண்டும்: டியோ

22 Sep 2026 - 6:38 PM

இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை அக்டோபர் 9ஆம் தேதி நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.

இடைத்தேர்தல்: தபால் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி தொடங்கியது

22 Sep 2026 - 7:28 PM

முன்னதாக, குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படலாம் என உள்ளூர் ஊடகங்கள் ஊகித்திருந்தன. இருப்பினும், இலங்கையில் 1976ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டதில்லை என்பதால், மரண தண்டனை வழக்கமாக ஆயுள் தண்டனையாகக் குறைக்கப்படுகிறது.

ஐந்து ஆண்டுகள் நீடித்த வழக்கு விசாரணையின் முடிவில் வழங்கப்பட்ட அந்தத் தீர்ப்பை, இலங்கையின் ரோமன் கத்தோலிக்க ஆலயம் வரவேற்றுள்ளது.

“இறுதியாக, நமக்கு நீதி கிடைத்துள்ளது,” என்று கத்தோலிக்கப் பாதிரியார் ஜூட் ஃபெர்னாண்டோ, ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
இலங்கைதாக்குதல்மரணம்

தொடர்புடைய செய்திகள்