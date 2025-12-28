யங்கூன்: மியன்மாரில் ஐந்தாண்டுகளாக நடக்கும் உள்நாட்டுக் கிளர்ச்சிக்கு இடையே ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிசம்பர் 28) தேர்தல் தொடங்கியிருக்கிறது.
அந்தத் தேர்தல் ஒரு மாத காலம் கட்டம் கட்டமாக நடக்கும். மியன்மார் மக்களால் பெருமளவில் ஆதரிக்கப்படும் முன்னாள் தலைவர் ஆங் சான் சூச்சீ இன்னமும் சிறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் அவரது ஆட்சியை ராணுவம் கைப்பற்றியது. அவரது தேசிய ஜனநாயகக் கட்சி கலைக்கப்பட்டுவிட்டதால் இந்தத் தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை.
நாட்டில் எழும் எதிர்ப்புகளை அடக்குமுறையைக் கொண்டு கடுமையாக தடுத்து, ராணுவத்துக்கு ஆதரவானோரைத் தேர்தலில் வேட்பாளர்களாக ஆட்சியினர் நிற்கவைத்துள்ளதாக ஐக்கிய நாட்டு மனித உரிமை ஆணையமும் மேற்கத்திய அரசதந்திரிகளும் குற்றம் கூறியுள்ளனர்.
ராணுவ ஆட்சியை ஆதரிக்கும் ஒருங்கிணைந்த ஒற்றுமை மேம்பாட்டுக் கட்சி (USDP) ஆகப் பெரிய போட்டியாளராக உள்ளது. அக்கட்சி ராணுவ ஆட்சியினரின் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டக் கட்சி என்று அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஏறத்தாழ 50 மில்லியன் மக்கள்தொகை கொண்ட தென்கிழக்காசிய நாடான மியன்மாரில் கிளர்ச்சிப் படைகள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள இடங்களில் தேர்தல் வாக்களிப்பு நடக்காது.
ராணுவ ஆட்சியினர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வட்டாரங்களில் முதல் மூன்று கட்ட வாக்களிப்புகள் சிங்கப்பூர் நேரப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு தொடங்கியது.
அவற்றில் யங்கூன், மண்டலே, நெபிடாவ் ஆகியவை அடங்கும். ராணுவ ஆட்சியின் தலைவர் மின் அங் ஹிலையிங் ஊடகப் பேட்டிக்கு அனுமதி வழங்கவில்லை. ஆயினும் நடைபெறும் தேர்தலை அவர் சமரசத்துக்கும் நல்லிணக்கத்துக்குமான பாதை என்று தொடர்ந்து குறிப்பிட்டு வந்துள்ளார். புதிய வாக்களிப்பு இயந்திரங்கள் இந்தத் தேர்தலில் ராணுவ ஆட்சியால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஐந்தாண்டுகளுக்குப் பிறகு மியன்மார் ஜனநாயகத்துக்குத் திரும்புவதாக ராணுவ ஆட்சியினர் இந்தத் தேர்தலைப் பற்றி கருத்துரைத்துள்ளனர்.
அரசியல் கைதிகளுக்கான உதவு அமைப்பின் தரவுகள்படி, ஏறத்தாழ 22,000 பேர் அரசியல் காரணங்களுக்காக மியன்மாரில் கைதாகியுள்ளனர்.
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் போட்டியிட்ட பல கட்சிகள் ராணுவ ஆட்சியினரால் கலைக்கப்பட்டுள்ளன. அப்போது 90 விழுக்காடு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை வென்ற வேட்பாளர்கள் இந்தத் தேர்தலில் இடம்பெறவில்லை.