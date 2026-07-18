Home
quick-news-icon

நெகிரி செம்பிலானில் சூடுபிடிக்கும் தேர்தல் களம்; வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடங்கியது

நெகிரி செம்பிலானில் சூடுபிடிக்கும் தேர்தல் களம்; வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடங்கியது

2 mins read
f43e863f-62dd-453c-b6b9-41950611cf87
நெகிரி செம்பிலானில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. - படம்: பெர்னாமா

சிரம்பான்: மலேசியாவின் நெகிரி செம்பிலான் மாநிலத்தில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) தேர்தல் நடைமுறை அதிகாரபூர்வமாகத் தொடங்கியது.

அம்மாநிலத்தில் உள்ள எட்டு வேட்புமனுத் தாக்கல் நிலையங்களில் காலை 9 மணி முதல் வேட்புமனுத் தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் வேட்பாளர்கள், தேர்தல் அதிகாரியிடம் தங்களது வேட்புமனுக்களைச் சமர்பிக்க காலை 10 மணிவரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் பின்னர், தகுதி பெற்ற வேட்பாளர்களின் இறுதிப் பட்டியல் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

அப்பட்டியல் வெளியானதும் 14 நாள் தேர்தல் பிரசாரம் முறைப்படி தொடங்கும்.

தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளபடி, ஜூலை 31ஆம் தேதி நள்ளிரவு 11.59 மணிவரை பிரசாரம் செய்யலாம்.

கடந்த ஜூன் 5ஆம் தேதி நெகிரி செம்பிலான் சட்டமன்றம் கலைக்கப்பட்டது. அதையடுத்து, முன்கூட்டியே வாக்களிப்பதற்கான தேதி ஜூலை 28 என்றும் வாக்குப்பதிவு ஆகஸ்ட் 1 என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.

நெகிரி செம்பிலான் தேர்தலில் மொத்தம் 889,490 பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் 867,151 பொது வாக்காளர்களும் 16,884 ராணுவ வீரர்கள், அவர்களின் துணைவர்களும், 5,455 காவல்துறை அதிகாரிகள், அவர்களின் துணைவர்களும் அடங்குவர்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
இவ்வாண்டின் ‘மிஸ் வோர்ல்டு சிங்கப்பூர்’ அழகி ஐஸ்வர்யா நிக்கோல், 23.

முதல் அழகுராணி போட்டியிலேயே மாபெரும் மகுடம்

18 Jul 2026 - 10:07 AM

2026 ஜூலை 15 அன்று வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ காணொளியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படத்தில் அமெரிக்க மத்திய தளபத்தியம், ஈரான்மீது நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் அடையாளம் தெரியாத ஓரிடத்தில் வெடிப்பிலிருந்து புகை எழும்புகிறது.

அமெரிக்கா, ஈரான் தாக்குதல்: மோதல் முற்றுகிறது

18 Jul 2026 - 9:44 AM

சிங்கப்பூரில் ஏறத்தாழ கால்நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு பூத்துக் குலுங்கும் ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்.

சிங்கப்பூர் பூமலையில் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பின் பூத்த ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்

17 Jul 2026 - 10:26 PM

ஆதவ் ஆர்ஜுனா. 

தமிழக எம்எல்ஏ, எம்பிக்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டி

17 Jul 2026 - 8:58 PM

பழனி மலை அடிவாரத்தில் தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்துக்குச் சொந்தமான 1.40 ஏக்கர் நிலத்தைக் கடந்த ஜூலை 6ஆம் தேதி பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில் நிலத்தை விற்றவரும் வாங்கியவர்களும் தலைமறைவாகி விட்டனர்.

பழனி கோயில் சொத்து முறைகேடு: தலைமறைவான மூவருக்கு வலைவீச்சு

17 Jul 2026 - 10:04 PM

இந்தியர்களின் கடப்பிதழ்.

இந்திய நீதிமன்ற உத்தரவால் இந்திய விசா சேவைகள் சிங்கப்பூரில் பாதிக்கப்படவில்லை

17 Jul 2026 - 5:16 PM

பார்வைக் குறைபாடுள்ள பாதசாரிகளுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக, 2010ஆம் ஆண்டு முதல் பாதசாரிகள் கடக்கும் இடங்களில் தொடு உணர்வு நடைபாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பாதசாரிகள் கடக்கும் இடங்களில் உள்ள தொடு உணர்வு தரைக்கற்கள் மாற்றப்படும்

16 Jul 2026 - 8:14 PM

குறைந்த செலவிலான தரைவழிப் பாதை அமைக்கப்பட்டால் அதிக அளவிலான டுரியான்களை அனுப்ப முடியும் என மலேசிய அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.

டுரியான் தேக்கத்தைக் குறைக்க சீனாவுக்குத் தரைவழிப் பாதையை நாடும் மலேசியா

16 Jul 2026 - 12:20 PM

தமிழ் முரசு நாளிதழும் கவிஞர் மகுடேசுவரன் மாணவர் பாசறை (சிங்கப்பூர்) அமைப்பும் இணைந்து, சிங்கப்பூரில் உயர்நிலை 3, 4 மற்றும் தொடக்கக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்காக ‘நல்ல தமிழ் எழுதுவோம்’ என்ற பயிலரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தன.

பிழையின்றித் தமிழ் எழுதப் பயின்ற மாணவர்கள்

13 Jul 2026 - 7:12 PM

இந்நிலையில், கடந்த சில நாள்களாகவே அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டு வந்தன.

ஆட்சி அரியணையைப் பிடிப்பதற்கான மக்கள் ஆதரவைப் பெற, நடப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோடு புதிய முகங்களையும் கட்சிகள் களமிறக்கியுள்ளன.

பக்கத்தான் ஹரப்பான் கூட்டணி மொத்தம் உள்ள 36 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறது. தேசிய முன்னணி 25 தொகுதிகளிலும் பெரிக்கத்தான் நேஷனல் 11 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்துகின்றன.

இது தவிர, மலேசிய ஒராங் அஸ்லி கட்சி (அஸ்லி), மலேசிய சோசலிச கட்சி, மலேசிய இஸ்லாமிய முன்னணி ஆகியவை தலா ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றன.

பெர்சத்து மலேசியா 24 தொகுதிகளில் களம் காண்கிறது. அவர்களில் மலேசிய மக்கள் உரிமை கட்சியைச் சேர்ந்த இரு வேட்பாளர்கள் பெர்சத்துக் கட்சியின் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர்.

தேர்தல் சுமுகமாக நடைபெறுவதை உறுதிசெய்ய நெகிரி செம்பிலானில் 4,800 அதிகாரிகளும் காவலர்களும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களுக்குத் துணையாக புக்கிட் அமானிலிருந்து 1,373 காவலர்களும் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வேட்புமனுத் தாக்கலை முன்னிட்டு வேட்பாளர்களுடன் கட்சியின் ஆதரவாளர்கள், தலைவர்கள், அரசியல் பேராளர்கள் பெருந்திரளாகத் திரண்டு நிலையங்களுக்குச் செல்வதால் தேர்தல் களம் பரபரப்பாகக் காணப்படுகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்
மலேசியாதேர்தல்வாக்களிப்புவேட்புமனுத் தாக்கல் தினம்

தொடர்புடைய செய்திகள்