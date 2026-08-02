Home
quick-news-icon

கியூபாவில் மீண்டும் திரும்பிய மின்சார விநியோகம்

கியூபாவில் மீண்டும் திரும்பிய மின்சார விநியோகம்

1 mins read
96a35028-5f3c-4477-b748-d7077e7a0a19
மின்சாரக் கோளாற்றால் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் இரவு முழுவதும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது. - படம்: இபிஏ
Google News Preferred Icon

ஹவானா: கியூபா தலைநகரிலும் மேற்கில் உள்ள சில பகுதிகளிலும் மின்சார விநியோகம் மீண்டும் திரும்பியுள்ளது.

அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் மின்சார நிறுவனம் மின்சாரச் சேவையில் ஏற்பட்ட கோளாற்றைச் சரிசெய்ததை அடுத்து விநியோகம் வழக்கநிலைக்குத் திரும்பியது.

மின்சாரக் கோளாற்றால் 15 மாநிலங்களில் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மாநிலங்களில் இரவு முழுவதும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது.

கியூபா பல ஆண்டுகளில் காணாத மோசமான பொருளியல் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளது. அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் ஜனவரியிலிருந்து எரிபொருள் தடையை விதித்ததிலிருந்து நிலைமை மேலும் மோசமடைந்தது.

கியூபாவில் அறுபது ஆண்டுகளாக நீடித்த கம்யூனிச ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டுவர திரு டிரம்ப் நெருக்கடி கொடுத்துவருகிறார்.

அண்மை வாரங்களில் தலைநகர் ஹவானாவில் மின்சாரத் தடை 30 மணி நேரத்துக்கும் அதிகமாக நீடித்தது. ஒன்பது மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள்தொகை கொண்ட தீவின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல நாள்களாக மின்சாரம் இல்லாமல் இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இவ்வாண்டு தொடக்கத்திலிருந்து கியூபா ஐந்து முறை மின்சாரத் தடையை எதிர்கொண்டுவிட்டது. அவற்றுள் மூன்று, ஜூலை மாதத்தில் 10 நாள்களுக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஏற்பட்டன.

மின்சாரத் தடைக்குக் கியூபா அமெரிக்காவைக் குறைகூறியது. ஆனால், பொருளியலைச் சரிவர நிர்வகிக்காத கியூபா அரசாங்கமே தற்போதைய நிலைக்குக் காரணம் என்று அமெரிக்கா கூறியது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கைது நடவடிக்கையை நகைச்சுவையாகப் பார்க்கிறேன் என்று காவல்துறை கைது நடவடிக்கையை உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது

04 Aug 2026 - 2:17 PM

காயமுற்ற ஐவரில் மூவர் சுயநினைவின்றி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

ரேஸ்கோர்ஸ் ரோடு வீவக வீட்டில் தீ: ஐவருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை

04 Aug 2026 - 12:31 PM

தேர்தல் உத்திகளை வகுக்கும் நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர்.

பிகார் இடைத்தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி

04 Aug 2026 - 12:40 PM

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பழைய லிம் துவா தோ சந்தை அமைந்திருந்த இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள ‘எம்பெர்’ வாடகைக் குடியிருப்பை தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர் சீ ஹொங் டாட் திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 3)  திறந்துவைத்தார். 

இளையர் தேவையை நிறைவுசெய்யக் கூடுதல் வாடகை வீடுகள்

04 Aug 2026 - 12:25 PM

இவ்வாண்டு தொடக்கத்திலிருந்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவு கசந்துள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
கியூபாமின்சாரம்அமெரிக்கா

தொடர்புடைய செய்திகள்