Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

புகைமூட்டம் பாதிக்கலாம் என்ற அச்சத்தில் ஜோகூரில் முகக்கவசத் தேவை அதிகரிப்பு

புகைமூட்டம் பாதிக்கலாம் என்ற அச்சத்தில் ஜோகூரில் முகக்கவசத் தேவை அதிகரிப்பு

2 mins read
6a81bb47-7013-4f34-a430-07d39a613b6d
சிலாங்கூரின் ஜோஹான் சேத்தியா பகுதியில் திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 17) காலை 9 மணியளவில் 151 என்னும் ஆரோக்கியமற்ற அளவில் காற்று மாசுக் குறியீடு பதிவானது. - படம்: இபிஏ
Google News Preferred Icon

ஜோகூர் பாரு: வரும் வாரங்களில் புகைமூட்டம் மோசமடையலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ஜோகூரில் முகக்கவசங்களின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

சில குடியிருப்பாளர்கள் முகக்கவசங்களை வாங்கிச் சேமித்து வைப்பது மற்றும் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளைக் குறைப்பது போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை இப்போதே மேற்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளதாக த ஸ்டார் இணையச் செய்தி குறிப்பிட்டது.

பள்ளிக்குச் செல்லும்போது, ஆஸ்துமா பாதிப்புள்ள மகள் உட்பட தனது இரண்டு பிள்ளைகளையும் முகக்கவசம் அணிந்து செல்லுமாறு கடந்த ஒரு வாரமாகவே கூறி வருவதாக 47 வயது ஷரிஃபா ஃபைசா சலீம் என்னும் இல்லத்தரசி அந்தச் செய்தித்தாளிடம் கூறினார்.

“இக்காலகட்டத்தில் எதுவும் நடக்கலாம் என்பதால், முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது என்று நான் கருதுகிறேன்.

“ஜோகூரில் இன்னும் புகைமூட்டம் வரவில்லை என்றாலும், வரும் வாரங்களில் நிலைமை அப்படியோ தொடரும் என உறுதியாகச் சொல்ல முடியாது,” என்றார் அவர்.

இதற்கிடையே, முகக்கவசத் தட்டுப்பாடு குறித்து இதுவரை எந்தவோர் அதிகாரப்பூர்வ புகாரும் வரவில்லை என ஜோகூர் மாநில உள்நாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவினங்கள் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 16) பிற்பகல் 2 மணி நிலவரப்படி ஜோகூரின் எல்லா மாவட்டங்களிலும் காற்று மாசுக் குறியீடு 51 முதல் 100 வரை என்னும் மிதமான அளவில் இருந்தது.

ஆயினும், சரவாக் மற்றும் சிலாங்கூரின் மூன்று பகுதிகளில் காற்று மாசுக் குறியீடு ஆரோக்கியமற்ற அளவைக் காட்டியது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
தற்​போதைய நில​வரப்​படி தமிழகத்​தில் தனி​யார் நிறு​வனங்​கள் 9,500 மெகா வாட் திறனில், காற்​றாலை மின் உற்​பத்தி நிலை​யங்​களை அமைத்து உள்​ளன.

காற்றாலை மின் உற்பத்தியில் தமிழகம் புதிய உச்சம்

16 Aug 2026 - 5:50 PM

விழாவின் ஸும்பா அங்கத்தில் துடிப்புடன் கலந்துகொண்ட பங்கேற்பாளர்கள்.

இந்தியப் பணிப்பெண்கள் சொந்தக் காலில் நிற்கத் துணைபுரிந்த நிகழ்ச்சி

16 Aug 2026 - 7:48 PM

உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர் ஒருவர் ‘சேட்ஜிபிடி’ செயலியை ஆங்கிலப் பாடத்தில் பயன்படுத்துகிறார். 

என்யுஎஸ் மாணவர்களுக்குக் கட்டாய ‘ஏஐ’ கல்வி: வரவேற்பும் கவலைகளும்

17 Aug 2026 - 6:30 AM

பெண்களின் பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகளை வரைபடங்கள், காரணங்களுடன் விளக்கினார் மருத்துவர் வனஜா கலைச்செல்வன்.

இந்திய முஸ்லிம் மகளிர் உடல்நலனுக்கான விழிப்புணர்வுப் பயிலரங்கு

16 Aug 2026 - 6:41 PM

குறிப்பாக, சரவாக்கில் உள்ள செரியான் பகுதியில் 159 என்ற அதிகபட்ச அளவு பதிவானது. மலேசியாவிலேயே ஆக அதிகமான காற்று மாசுக் குறியீட்டு அளவு இது என கருதப்படுகிறது.

சிலாங்கூரின் கிள்ளானிலுள்ள ஜோஹான் சேத்தியா என்ற பகுதி திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 17) காலை 9 மணியளவில் 151 என்ற ஆரோக்கியமற்ற அளவைப் பதிவு செய்தது. அதேநேரம், 58 இடங்களில் மிதமான அளவில் காற்று மாசுக் குறியீடு பதிவானது.

குறியீட்டின் அளவு 50க்குள் இருந்தால் மட்டுமே சுகாதாரமான காற்று வீசுவதாக அர்த்தம்.

குறிப்புச் சொற்கள்
புகைமூட்டம்ஜோகூர்முகக்கவசம்

தொடர்புடைய செய்திகள்