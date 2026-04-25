தோக்கியோ: வடக்கு ஜப்பானின் இவாட்டே மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட இரண்டு காட்டுத் தீ சம்பவங்கள் சனிக்கிழமையன்று (ஏப்ரல் 25) நான்காவது நாளாகத் தொடர்ந்து எரிந்து வருகின்றன. அதேசமயம், தரை மற்றும் வான்வழித் தீயணைப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுவோரின் எண்ணிக்கை 1,000க்கும் மேலாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓட்சுச்சி நகரத்தின் குடியிருப்புப் பகுதிகளை நெருங்கி இத்தீப்பிழம்புகள் பரவி வருகின்றன. இதனால், அந்நகரவாசிகளில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினரைப் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 22ஆம் தேதியன்று பிற்பகல் இவாட்டே மாநிலத்தின் மலைப்பகுதியில் முதலில் ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, இரண்டு மணி நேரம் கழித்து, அங்கிருந்து கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் ஓட்சுச்சியின் குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அருகிலும் மற்றொரு தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
இத்தீப்பிழம்புகள் பல மாவட்டங்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக விளங்குகின்றன. இம்மாநிலத்துக்கு வெளியிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட குழுக்கள் உட்பட 1,225 தீயணைப்பு வீரர்கள் தரை மற்றும் வான்வழியாகத் தீயைக் கட்டுப்படுத்தப் போராடி வருகின்றனர்.
பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் ஜப்பானின் தற்காப்புப் படைகளைச் சேர்ந்த ஹெலிகாப்டர்கள் வான்வழியாக நீரைத் தெளிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன.
சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 25) காலை நிலவரப்படி, இந்தக் காட்டுத் தீ 730 ஹெக்டருக்கும் அதிகமான நிலப்பரப்பைக் கருக்கியுள்ளது. மேலும் 1,541 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 3,233 பேரை வெளியேறக் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது.
ஒரு குடியிருப்பு உட்பட எட்டு கட்டடங்கள் தீயில் எரிந்து நாசமாகியுள்ளன. எனினும், எவ்வித உயிர்ச்சேதமும் இதுவரை பதிவாகவில்லை.
வரும் வாரத்தில் மழை பெய்வதற்கான எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லை என்று ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.