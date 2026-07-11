மெர்சிங்: சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) நடைபெற்ற ஜோகூர் மாநிலத் தேர்தலில் வாக்களிப்பு முடிவடைந்த முதல் வாக்கு நிலையமாகப் பாலாய் ராயா புலாவ் பெசார் பதிவானது.
32 பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களைக் கொண்ட இந்த வாக்கு நிலையம் காலை 11 மணிக்கு மூடப்பட்டதாக தெங்கரோ மாநிலத் தொகுதி தேர்தல் அதிகாரி ஜமில் ஹஸ்னி அப்துல்லா கூறினார்.
“பாலாய் ராயா புலாவ் அவுர் மற்றும் கெபாங்சாஆன் உயர்நிலைப் பள்ளி (எஸ்கே) புலாவ் பெமாங்கிலில் உள்ள வாக்குச் சாவடி நிலையங்கள் நண்பகலில் மூடப்பட்டன. அதே நேரத்தில் பலாய் ராயா புலாவ் சிபு மற்றும் எஸ்கே புலாவ் டிங்கி பிற்பகல் 2 மணிக்கு மூடப்பட்டன,” என்று அவர் பெர்னாமாவிடம் கூறினார்.
ஐந்து தீவுகளிலும் உள்ள அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளும் 690 பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களுக்குச் சேவை அளிக்கின்றன.