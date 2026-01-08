Home
quick-news-icon

முன்னாள் ராணுவத் தலைவரும் இரு மனைவியரும் மலேசியாவில் கைது

1 mins read
952664bf-dfaf-4f91-874d-adb83be54a3f
இரு மனைவியருடன் கைதான  முஹம்மது ஹஃபிசுதீன் ஜந்தன். - படம்: பெர்னாமா

பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவின் முன்னாள் ராணுவத் தலைவர் முஹம்மது ஹஃபிசுதீன் ஜந்தனையும் அவரது இரண்டு மனைவியரையும் அந்நாட்டின் ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் கைது செய்துள்ளது. புத்ராஜெயாவில் உள்ள ஆணையத்தின் தலைமையகத்தில் அந்த மூவரும் புதன்கிழமை (ஜனவரி 7) இரவு கைது செய்யப்பட்டதாக ‘த ஸ்டார்’ இணையச் செய்தி குறிப்பிட்டது. ராணுவ ஏலக்குத்தகை முறைகேடு சம்பந்தப்பட்ட விசாரணையின் தொடர்பில் அந்தக் கைது நடவடிக்கை இடம்பெற்றுள்ளது. முன்னதாக, லஞ்ச ஊழல் தொடர்பாக அதே நாளில் மேலும் ஒரு தம்பதி கைது செய்யப்பட்டு ஏழு நாள் விசாரணைக் காவலில் வைக்கப்பட்டது. கைது நடவடிக்கைகளை ஆணையத்தின் தலைவர் ஆஸம் பாகி உறுதி செய்தார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
மலேசியாஊழல்கைது

தொடர்புடைய செய்திகள்