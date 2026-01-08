பெட்டாலிங் ஜெயா: மலேசியாவின் முன்னாள் ராணுவத் தலைவர் முஹம்மது ஹஃபிசுதீன் ஜந்தனையும் அவரது இரண்டு மனைவியரையும் அந்நாட்டின் ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் கைது செய்துள்ளது. புத்ராஜெயாவில் உள்ள ஆணையத்தின் தலைமையகத்தில் அந்த மூவரும் புதன்கிழமை (ஜனவரி 7) இரவு கைது செய்யப்பட்டதாக ‘த ஸ்டார்’ இணையச் செய்தி குறிப்பிட்டது. ராணுவ ஏலக்குத்தகை முறைகேடு சம்பந்தப்பட்ட விசாரணையின் தொடர்பில் அந்தக் கைது நடவடிக்கை இடம்பெற்றுள்ளது. முன்னதாக, லஞ்ச ஊழல் தொடர்பாக அதே நாளில் மேலும் ஒரு தம்பதி கைது செய்யப்பட்டு ஏழு நாள் விசாரணைக் காவலில் வைக்கப்பட்டது. கைது நடவடிக்கைகளை ஆணையத்தின் தலைவர் ஆஸம் பாகி உறுதி செய்தார்.
முன்னாள் ராணுவத் தலைவரும் இரு மனைவியரும் மலேசியாவில் கைது
1 mins read
இரு மனைவியருடன் கைதான முஹம்மது ஹஃபிசுதீன் ஜந்தன். - படம்: பெர்னாமா
Former army chief and two wives arrested in Malaysia
Former Malaysian Armed Forces chief Muhammad Hafizuddeen Jantan and his two wives were arrested Wednesday night by Malaysia's anti-corruption commission in Putrajaya. The arrests are related to alleged irregularities in a military tender. Earlier that day, another couple was arrested and placed in seven-day remand. Commission chief Azam Baki confirmed the arrests.Generated by AI
குறிப்புச் சொற்கள்