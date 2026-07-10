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அரையிறுதியை நோக்கி பிரான்ஸ் வெற்றி நடை: மொரோக்கோ கனவு கலைந்தது

அரையிறுதியை நோக்கி பிரான்ஸ் வெற்றி நடை: மொரோக்கோ கனவு கலைந்தது

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பிரான்ஸ் அணியின் கிலியன் எம்பாப்பே அந்நாட்டின் முதல் கோலைப் புகுத்தினார். - படம்: ஏஎஃப்பி

பாஸ்டன்: உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டியின் முதல் காலிறுதி ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் மொரோக்கோவை 2-0 என்ற கோல் எண்ணிக்கையில் வீழ்த்தி அரை இறுதிச் சுற்றை நோக்கி முன்னேறியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் பாஸ்டன் நகரில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) நடந்த ஆட்டத்தில் கிலியன் எம்பாப்பே, உஸ்மான் டெம்பெலே இருவரும் ஆட்டத்தின் 60வது நிமிடத்திலும் 66வது நிமிடத்திலும் ஆறு நிமிட இடைவேளிக்கு இடையில் இரண்டு கோல்களைப் புகுத்தினர்.

ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தின் ஒரே பிரதிநிதியாக உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் கால் இறுதிவரை வலம்வந்த மொரோக்கோ அணியினர், பிரான்ஸ் குழுவின் வேகத்தைச் சமாளிக்க முடியாமல் தோல்வியைத் தழுவினர்.

இருப்பினும், மொரோக்கோவின் ஆதரவாளர்கள் உலகக் கிண்ணப் போட்டித் தொடரில் இதுவரையில் அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சியை எண்ணி அந்த அணிக்கு ஆதரவாக பாராட்டுகளையும் புகழாரத்தையும் சூட்டி மகிழ்ந்தனர்.

ஆட்டத்தின் முதற்பாதியில் 28வது நிமிடத்தில் பிரான்சுக்கு ஒரு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனை எம்பாப்பே ஆச்சரியமாகத் தவறாக உதைத்து, கோல்போடும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டார். இருந்தாலும், அதற்கு ஈடாக அவர் இரண்டாம் பாதியில் மிகத் திறமையாக முதல் கோலைப் போட்டு, அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு பிரான்ஸ் நெருங்கிட பாதை அமைத்தார்.

இதோடு, பிரான்ஸ் அணி 2018, 2022 என 2026ஆம் ஆண்டிலும் தொடர்ந்து மூன்றாம் முறையாக உலகக் கிண்ண அரை இறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்று வரலாறு படைத்துள்ளது.

இதர மூன்று கால் இறுதி ஆட்டங்கள்

மீதம் உள்ள மூன்று கால் இறுதி ஆட்டங்களில் ஒன்றில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) காலை ஸ்பெயின் குழு பெல்ஜியத்தைச் சந்திக்கிறது.

அந்த ஆட்டத்தின் வெற்றியாளர்களை எதிர்பார்த்து பிரான்ஸ் அணி அரை இறுதிச் சுற்றில் விளையாடும்.

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குறிப்புச் சொற்கள்
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