போண்டாய் கடற்கரை துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொல்லப்பட்ட சிறுமிக்கு இறுதிச் சடங்கு

பத்து வயது சிறுமி மேடில்டாவின் இறுதிச் சடங்கை முடித்துக் கொண்டு திரும்பும் பெற்றோர் - படம்: ராய்ட்டர்ஸ்

சிட்னி: போண்டாய் கடற்கரை துப்பாக்கிச் சூட்டில் கொல்லப்பட்ட ஆகச் சிறிய வயதுடைய மேடில்டாவின் இறுதிச் சடங்கு வியாழக்கிழமை (டிசம்பர் 18) நடைபெற்றது.

மேடில்டாவின் தாயார் வேலண்டியனா, தந்தை மைக்கேல் உட்பட உறவினர், நண்பர்கள் என பலர் இறுதிச் சடங்கில் கலந்துகொண்டனர்.

துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்ற அதே சிட்னி நகரில் சிறுமிக்கு இறுதிச் சடங்கு நடைபெற்றது.

டிசம்பர் 14ஆம் தேதி யூதர்கள் ஹனுக்கா விழாவைக் கொண்டாடியபோது துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்றது. சுமார் ஆயிரம் பேர் விழாவில் திரண்டிருந்தனர். இந்தத் துப்பாக்கிச் சூட்டில் 15 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

துப்பாக்கிக்காரன் சஜித் அக்ரம், 50, காவலர்களால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டான். அவருடன் துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்ட அவரது 24 வயது மகன் நவீத் அக்ரம் மீது டிசம்பர் 17ஆம் தேதி 59 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன.

இதற்கிடையே மேடில்டாவின் தாயார் வேலண்டியனா, சிட்னியில் யூதர்களுக்கு எதிரான தாக்குதல் அதிகரித்து வருவதாக பல ஆண்டுகளாக கூறி வருகிறேன். ஆனால் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று பொருமினார்.

துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த 10 வயது சிறுமி மேடில்டா.
துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்த 10 வயது சிறுமி மேடில்டா. - படம்: ஏஎஃப்பி
