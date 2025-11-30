காஸா: நூற்றுக்கணக்கான பாலஸ்தீன காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு எகிப்து பயிற்சி வழங்கி வருகிறது.
போருக்குப் பிறகு அவர்களை காஸாவின் பாதுகாப்புப் படைகளில் சேர்க்கும் இலக்குடன் இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக பாலஸ்தீன அதிகாரி ஒருவர் ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார். கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பாலஸ்தீனப் பிரதமர் முகம்மது முஸ்தஃபாவுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையின்போது காஸாவுக்கென 5,000 அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சியளிக்கத் தாங்கள் திட்டமிட்டுள்ளதாக எகிப்திய வெளியுறவு அமைச்சர் பாடர் அப்டெலாட்டி அறிவித்திருந்தார்.
முதற்கட்டமாக கடந்த மார்ச் மாதம் எகிப்து தலைநகர் கெய்ரோவில் 500க்கும் அதிகமான அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இரண்டு மாதங்கள் நீடிக்கும் இந்தப் பயிற்சிகள், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டன. மேலும் நூற்றுக்கணக்கானோர் இப்பயிற்சிகளில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகத் தனது அடையாளத்தை வெளியிட விரும்பாத பாலஸ்தீன அதிகாரி ஏஎஃப்பியிடம் கூறினார்.
இந்தப் பாதுகாப்புப் படையில் இடம்பெறவிருக்கும் அனைவரும் காஸா பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருப்பர் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். அவர்களுக்குப் பாலஸ்தீன அரசாங்கம் சம்பளம் தரும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
பாலஸ்தீன அரசாங்கம், ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள மேற்குக் கரையில் இருக்கும் ரமல்லா நகரில் செயல்படுகிறது.