Home
quick-news-icon

பொதுத்தேர்தல் இப்போது தேவையில்லை, பொருளியல் வளர்ச்சியே அவசியம்: அன்வார்

பொதுத்தேர்தல் இப்போது தேவையில்லை, பொருளியல் வளர்ச்சியே அவசியம்: அன்வார்

2 mins read
50adbe76-103b-4adc-a736-358642dc790e
மலேசியப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிமின் பக்கத்தான் ஹரப்பான் கூட்டணி ஜோகூர் மாநிலத் தேர்தலில் பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்தது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் தற்போது பொதுத்தேர்தலை நடத்த வேண்டிய தேவையில்லை, பொருளியலில் கவனம் செலுத்துவதே முக்கியம் என்று அந்நாட்டுப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிம் தெரிவித்துள்ளார்.

மலேசிய நாடாளுமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரதமர், முன்கூட்டியே பொதுத் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை மீண்டும் நிராகரித்ததோடு, தமது அரசாங்கத்திற்கு அதன் மக்கள் ஆணையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

அண்மையில் நடைபெற்ற ஜோகூர் மாநிலத் தேர்தலில், அன்வாரின் பக்கத்தான் ஹரப்பான் கூட்டணி மொத்தம் உள்ள 56 தொகுதிகளில் எட்டு இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்தது.

தேசிய முன்னணி தேர்தலில் 48 இடங்களைக் கைப்பற்றியது.

கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு சாபா மாநிலத் தேர்தலில் ஒரு இடத்தை மட்டுமே பெற்ற பக்கத்தான் ஹரப்பான் கூட்டணிக்கு ஜோகூர் தேர்தல் தோல்வி அடுத்தகட்டப் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது.

தேசிய முன்னணிக் கூட்டணி தனித்துப் போட்டியிட்டதால் ஆளும் கூட்டணிக்குள் ஏற்பட்ட விரிசல் காரணமாக, பிரதமர் அன்வார் அக்டோபர் மாதத்திற்குள் பொதுத்தேர்தலை அறிவிக்கக்கூடும் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டது. எனினும், தற்போதைய அரசாங்கத்தின் பதவிக்காலம் 2028 பிப்ரவரி வரை உள்ளது.

வரும் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி நெகிரி செம்பிலான் மாநிலத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பக்கத்தான் ஹரப்பான் கூட்டணி மீண்டும் தேசிய முன்னணிக் கூட்டணியை எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

அந்தத் தேர்தல்களுக்குப் பிறகு, அன்வார் தலைமையிலான அரசாங்கத்தில் நீடிப்பது குறித்து ஆளும் கூட்டணியின் முக்கிய அங்கமான ஜனநாயக செயல் கட்சி (டிஏபி) அதன் தேசிய மாநாட்டில் முடிவு எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
உள்துறை அமைச்சர் கா. சண்முகம் (இடது), மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங் ஆகிய இருவருக்கும் ஆளுக்கு $230,000 இழப்பீடு வழங்கப்படவேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

புளூம்பெர்க் அவதூறு வழக்கு: அமைச்சர்களுக்கு $230,000 இழப்பீடு

14 Jul 2026 - 7:43 PM

டோட்டோ சீட்டுகளை வாங்க திங்கட்கிழமை (ஜூலை 13) புளோக் 513 பீஷான் ஸ்திரீட் 13ல் உள்ள சிங்கப்பூர் பூல்ஸ் கிளைக்கு வெளியே நீண்ட வரிசையில் பலர் காத்திருந்தனர்.

டோட்டோ ஜாக்பாட்: $12.8 மில்லியன் பரிசைப் பகிர்ந்த இருவர்

14 Jul 2026 - 12:07 PM

ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில், நாட்டின் பொருளியல் கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 5.7 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக வர்த்தக, தொழில் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இரண்டாவது காலாண்டில் பொருளியல் வளர்ச்சி வேகம் குறைந்தது

14 Jul 2026 - 12:47 PM

தகுதிபெற்ற குழந்தைகளின் குழந்தை மேம்பாட்டுக் கணக்கில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) முதல் உதவித்தொகை போடப்படும். 

12 வயதும் அதற்குக் குறைந்த வயதுமுடைய சிங்கப்பூர்க் குழந்தைகளுக்கு $500 நிதியுதவி

13 Jul 2026 - 1:05 PM

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முக்கியப் பேரங்காடிகளில் சோதிக்கப்பட்ட இத்திட்டம் அனைத்துக் கிளைகளிலும் நடப்புக்கு வந்துள்ளதாக ஃபேர்பிரைஸ் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 13) தெரிவித்தது.

ஃபேர்பிரைஸ் புதிய விலை நிர்ணயத் திட்டம் நாடளாவிய ரீதியில் அறிமுகம்

13 Jul 2026 - 1:39 PM

தமிழ் முரசு நாளிதழும் கவிஞர் மகுடேசுவரன் மாணவர் பாசறை (சிங்கப்பூர்) அமைப்பும் இணைந்து, சிங்கப்பூரில் உயர்நிலை 3, 4 மற்றும் தொடக்கக் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்காக ‘நல்ல தமிழ் எழுதுவோம்’ என்ற பயிலரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தன.

பிழையின்றித் தமிழ் எழுதப் பயின்ற மாணவர்கள்

13 Jul 2026 - 7:12 PM

பல்வேறு போக்குவரத்தை இணைக்கும் வகையில் உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே இருக்கும் என ஜேடிசி தெரிவித்துள்ளது.

மாபெரும் திட்டங்களுடன் உருவாகும் புதிய உட்லண்ட்ஸ் கேட்வே

12 Jul 2026 - 6:29 PM

தமிழகத்தில் விவசாயத்திற்காக ஏறக்குறைய 21 லட்சம் ஆழ்துளைக் கிணறுகள் பயன்படுத்தப்படுவதாக மாநில நிலத்தடி, மேற்பரப்பு நீர்வளத் தரவு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பெரும் சரிவு

12 Jul 2026 - 5:39 PM

உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் படைத்த மேடை நிகழ்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட 500 பேர் பங்கேற்றனர்.

செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்; ஜெய்சங்கர் நினைவுகளின் கொண்டாட்டம்

12 Jul 2026 - 6:00 AM

பெண்கள் இலவசப் பயணத் திட்டத்தால் தனியார் பேருந்துகளில் பயணிகள் கூட்டம் குறைந்து, வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டு வருவதாகத் தனியார் பேருந்து நிறுவனங்கள் கூறி வந்தன.

பெண்கள் இலவசப் பயணம்: தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்

10 Jul 2026 - 6:23 PM

மலாக்கா கூட்டணியில் பிளவு

இதற்கிடையே, மலாக்கா மாநில அரசுக்கான ஆதரவை பக்கத்தான் ஹரப்பான் மீட்டுக்கொண்டுள்ளது.

மலாக்கா சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட நியமன சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்குப் புதிய இடங்களை உருவாக்குவது தொடர்பான மசோதாவுக்கு பக்கத்தான் ஹரப்பான் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இரு தரப்பிற்கும் இடையே விரிசல் ஏற்பட்டது. அக்கூட்டணியைச் சேர்ந்த 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவை மீட்டுக் கொண்டனர். மாநில நிர்வாகப் பதவிகளில் இருந்த நால்வர் பதவி விலகியுள்ளனர். ஜூலை 15 முதல் பக்கத்தான் ஹரப்பான் எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த ஆண்டுத் தொடக்கத்தில் நடைபெறவுள்ள மலாக்கா மாநிலத் தேர்தலில், தேசிய முன்னணிக் கூட்டணியுடன் கூட்டணி இருக்காது என்று பக்கத்தான் ஹரப்பான் கூட்டணியின் மலாக்கா பிரிவுத் தலைவர் கூ போய் தியோங் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜோகூர் மாநிலத் தேர்தலில் ஆளும் மத்திய அரசுக் கூட்டணியில் உள்ள தேசிய முன்னணியும் பக்கத்தான் ஹரப்பானும் தனித்துப் போட்டியிட்டதால் விரிசல் அதிகரித்த நிலையில், இந்த விலகல் ஏற்பட்டுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
உலகம்மலேசியாஅன்வார்தேசிய முன்னணிபொதுத் தேர்தல்

தொடர்புடைய செய்திகள்