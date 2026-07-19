ஜோகூர் பாரு: ஜோகூர் மாநில ஆட்சிமன்ற உறுப்பினர்களின் மறுசீரமைப்பு, நிர்வாகத்தின் தொடர்ச்சியையும் புத்துணர்ச்சியையும் உறுதி செய்யும் செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகும். எவ்வாறாயினும், இந்த நடவடிக்கை முந்தைய ஆட்சிமன்றத்தின் பங்களிப்புகளை எந்த வகையிலும் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை என்று ஜோகூர் மாநில முதல் அமைச்சர் ஓன் ஹஃபிஸ் காசி கூறினார். ஆட்சிமன்றத்தில் உள்ள பதவிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், ஜோகூர் மக்களின் செழுமைக்காக மாநிலத்தை அதிக முன்னேற்றத்தை நோக்கி அழைத்துச் செல்வதற்கான முயற்சிகளின் இயல்பான பகுதியாகும் என்று அவர் கூறினார்.
"ஜோகூருக்காக ஒப்படைக்கப்பட்ட பொறுப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பதவியுடன் முடிந்துவிடுவதில்லை. ஜோகூரை மேலும் ஒரு சிறந்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்வதற்கான நமது கூட்டு முயற்சிகளில், அனுபவம், அறிவு, சேவைக்கான ஆர்வம் ஆகியவை தொடர்ந்து பலமாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன்," என்று அவர் தமது ஃபேஸ்புக் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவ்வாறாக, 2022-2026 பதவிக்காலத்திற்கான நான்கு முன்னாள் செயற்குழு உறுப்பினர்களான ஸஹாரி சரிப், கே. ராவன் குமார், அஸ்னான் தமின், கைரின்-நிசா இஸ்மாயில் ஆகியோர் தங்கள் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்காகச் செலவிட்ட அனைத்து தியாகங்கள், நேரம், ஆற்றல், யோசனைகளுக்காக அவர் தமது உயர்வான பாராட்டுகளைத் தெரிவித்தார். அந்தக் காலகட்டத்தில் மாநில அரசு அடைந்த ஒவ்வொரு சாதனையும் அவர்களின் பங்களிப்புகள், அர்ப்பணிப்பு, கடின உழைப்பின் மீதுதான் கட்டமைக்கப்பட்டது என்று ஓன் ஹஃபீஸ் கூறினார்.
"மாநிலத்திற்கும் ஜோகூர் சட்டமன்றத்திற்கும் அவர்கள் வழங்கிய அனைத்து சேவைகளும் பங்களிப்புகளும் என்றும் நினைவுகூரப்பட்டு பாராட்டப்படும்," என்று அவர் கூறினார். மேலும், பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்வதிலும் வளர்ச்சித் திட்டங்களும் மக்களின் நலனும் முன்னுரிமைகளாக இருப்பதை உறுதி செய்வதிலும் ஆட்சிக்குழு வெளிப்படுத்திய கூட்டுழைப்பைக் கண்டு பெருமிதம் தெரிவித்தார். புதிய பதவிக்காலத்திற்கான ஜோகூர் ஆட்சிக்குழுவில், ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது பதவிகளைத் தக்கவைத்துக்கொண்ட நிலையில், நான்கு புதிய முகங்கள் மாநில அரசு நிர்வாகத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சனிக்கிழமை, இஸ்தானா புக்கிட் செரீனில் நடைபெற்ற நியமனக் கடிதம் வழங்கும் மற்றும் பதவிப் பிரமாண விழாவின்போது, ஜோகூரின் ஆட்சியாளர் இஸ்மாயில் முன்னிலையில், பத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பதவியேற்றனர்.