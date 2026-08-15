நியூயார்க்: ஈரானைத் தோற்கடித்த பிறகு, ஹோர்முஸ் நீரிணையை விரைவில் அமெரிக்காவின் ஒரு பகுதியாக அறிவிப்பேன் என்று அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் வெள்ளிக்கிழமை கூறினார்.
“மிக மோசமாகத் தோற்கடிக்கப்பட்டு வரும் ஈரானை நாம் தோற்கடித்து முடித்த பிறகு – மிக விரைவில் நான் ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை அமெரிக்காவின் ஒரு பகுதியாக அறிவிப்பேன்,” என்று நியூயார்க் நகரில் உள்ள ஒரு காவல்துறை பயிற்சி மையத்தில் நடந்த அரசியல் பேரணியின் போது அவர் சிரித்துக்கொண்டே கூறினார்.
“அது உண்மைதான்,” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
டிரம்ப், இஸ்ரேலுடன் இணைந்து, ஈரானின் சர்ச்சைக்குரிய அணுசக்தித் திட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவது மற்றும் ஒரு மக்கள் எழுச்சியைத் தூண்டுவது என அறிவிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுடன், பிப்ரவரி 28ஆம் தேதியன்று ஈரானுக்கு எதிராக ஒரு போரைத் தொடங்கினார்.
இருப்பினும், உலகளாவிய எரிசக்தி, பிற சரக்குக் கப்பல் போக்குவரத்திற்கான ஒரு முக்கிய வழித்தடமான ஹோர்முஸ் நீரிணையின் பெரும்பகுதியின் மீது நடைமுறை ரீதியான கட்டுப்பாட்டை நிறுவுவதன் மூலம் ஈரான் பதிலடி கொடுத்தது.
இந்த நீரிணை தொடர்பாக அமெரிக்கா, ஈரானுடன் ஒரு முட்டுக்கட்டையில் சிக்கியுள்ளது. ஈரான் பெரும்பாலான பொதுமக்களின் கப்பல் போக்குவரத்திற்கு அனுமதி மறுத்து வருகிறது. மேலும் அமெரிக்கக் கடற்படை அதன் பொருளியலை முடக்கும் முயற்சியில் ஈரானிய துறைமுகங்களை முற்றுகையிட்டுள்ளது.
“நாங்கள் முற்றுகையிட்டுள்ளோம். நாங்கள் விரும்பினால் தவிர எந்தக் கப்பல்களும் உள்ளே செல்ல முடியாது,” என்று ஆரவாரம் செய்த ஆதரவாளர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரிடம் திரு டிரம்ப் கூறியதாக ஏஎஃப்பி செய்தி தெரிவித்தது.