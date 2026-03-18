கோலாலம்பூர்: நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு கடத்தப்பட்ட தனது மகளை மீட்பதற்கான இறுதிக் கட்ட மற்றும் தீவிர முயற்சியாக, குழந்தையைக் கண்டுபிடித்து ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற நீதிமன்ற உத்தரவைப் பத்தாண்டுகளாக நிறைவேற்றத் தவறிய காவல்துறைத் தலைவருக்கு எதிராக எம். இந்திரா காந்தி நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையைத் தொடங்கியுள்ளார்.
இந்திராவின் மகள் பிரசன்னா தீக்ஷா, அடுத்த மாதத் தொடக்கத்தில் 18 வயதை எட்டவிருப்பதால், இந்தச் சட்ட நடவடிக்கை மிகுந்த அவசரத்துடன் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தனது முன்னாள் கணவரால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டபோது, வெறும் 11 மாதக் குழந்தையாக இருந்த பிரசன்னாவைத் திருப்பித் தருமாறு அதிகாரிகளை நிர்ப்பந்திக்க, குழந்தைகள் சட்டத்தின்கீழ் மகளுக்கு 18 வயது ஆனதும் தனக்கு உள்ள சட்டப்பூர்வ உரிமையை இந்திரா இழந்துவிடுவார்.
டிசம்பர் 2025ல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு, பிரசன்னாவைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும் அவரது முன்னாள் கணவர் முகமது ரிதுவான் அப்துல்லாவைக் கைது செய்வதற்கும் 2014ல் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த மீட்பு உத்தரவை மதிக்கத் தவறியதாகக் காவல்துறையின் மீது குற்றம் சாட்டுகிறது.
காவல்துறையினரின் ‘அலட்சியமான மனப்பான்மை’ காரணமாகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக இந்திராவின் வழக்கறிஞர் ராஜேஷ் நாகராஜன் கூறியதாக ‘ஃப்ரீ மலேசியா டுடே’ செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
“காவல்துறையினர், காவல்துறைச் சட்டத்தின்கீழ் தங்களின் கடமைகளை நிறைவேற்றத் தவறியதாலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. அதனால்தான் அவர்கள் நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்,” என்று ராஜேஷ் கூறினார்.
ஈப்போவில் உள்ள உயர் நீதிமன்றம் இந்த வழக்கை ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி அன்று விசாரிக்க உள்ளது. அப்போது, குற்றவியல் விசாரணை நடவடிக்கைகளை முழுமையாக விசாரிப்பதற்காக இந்திராவுக்கு அனுமதி வழங்குவதா, இல்லையா என்பதை நீதிபதி முதலில் முடிவு செய்வார்.
இந்திராவின் சம்மதம் இல்லாமல், ரிதுவான் தன்னிச்சையாக அவர்களின் மூன்று குழந்தைகளையும் இஸ்லாமிற்கு மதம் மாற்றியதை எதிர்த்து அவர் தொடுத்த சட்டரீதியான வழக்கின் மூலம் 2009ல் இந்திராவின் துயரம் தொடங்கியது.
2010ல் மூன்று குழந்தைகளின் காப்பாளர் உரிமையும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டபோதிலும், ரிதுவான் பிரசன்னாவுடன் தப்பி ஓடிவிட்டார்.
இந்த வழக்கானது, 2018ல் கூட்டரசுப் பிரதேச நீதிமன்றம் வழங்கிய ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பில் உச்சகட்டத்தை அடைந்தது. அத்தீர்ப்பு, ஒருதலைப்பட்சமான சமயமாற்றங்களைச் செல்லாததாக்கியதுடன், சமயங்களுக்கிடையேயான தகராறுகளில் குழந்தைக் காப்பாளர் உரிமை, சமய மாற்றம் மற்றும் காவல்துறையின் பொறுப்புக்கூறல் ஆகிய சிக்கலான பிரச்சினைகள் தொடர்பிலும் தேசிய கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.