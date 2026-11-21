ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவில் இவ்வாண்டு மூண்ட பெரிய அளவிலான காட்டுத்தீயால் அந்நாட்டுக்கு 30 பில்லியன் டாலருக்கும் (38.7 பில்லியன் வெள்ளி) மேல் இழப்பு ஏற்படக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்த ஆய்வை வழிநடத்தியவர் வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 20) இத்தகவலை வெளியிட்டார்.
பொருட்சேதம், பொருளியல் நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு ஆகியவற்றால் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 340 டிரில்லியன் ரூப்பியா (24 பில்லியன் வெள்ளி) இழப்பு ஏற்படக்கூடும் என்று இந்தோனீசியத் தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் செயல்படும் பொருளியல், சட்டக் கல்வி நிலையம் (சீலியோஸ்) நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இத்தொகை, இந்தோனீசியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 2.69 விழுக்காட்டுப் பங்குக்குச் சமம் என்று சீலியோஸ் குறிப்பிட்டது.
சுகாதார ரீதியான செலவு
இந்தோனீசியாவின் போர்னியோ, சுமத்ரா, பாப்புவா ஆகிய பகுதிகளில் மூண்ட காட்டுத்தீயால் ஏற்பட்ட மோசமான சுவாச அழற்சிப் பிரச்சினைகளால் எழக்கூடிய சுகாதாரச் செலவு 225 டிரில்லியன் ரூப்பியா வரை பதிவாகக்கூடும் என்றும் சீலியோஸ் தெரிவித்தது. மேலும், பொதுமக்கள்கூட நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பொருளியல் ரீதியான இழப்பை எதிர்கொள்வதாக சீலியோஸ் இயக்குநரும் ஆய்வை மேற்கொண்டவர்களில் ஒருவருமான நைலுல் ஹுடா, ஏஎஃப்பி செய்தி நிறுவனத்திடம் கூறினார்.
இந்தோனீசியாவில் 2026ஆம் ஆண்டில் இதுவரை 2.88 மில்லியன் ஹெக்டர் பரப்பளவுப் பகுதிகளைக் காட்டுத்தீ எரித்ததாக ‘நுசாந்தாரா அட்லஸ் டிஃபாரஸ்டேஷன் மோனிட்டர்’ எனப்படும் வனப்பகுதி அழிப்பைக் கண்காணிக்கும் அமைப்பு தெரிவித்தது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள், பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனின் பரப்பளவில் ஒட்டுமொத்தமாக 18 மடங்கு பரப்பளவைக் கொண்டவையாகும்.
என்றையும்விட மோசமான காட்டுத்தீ
இந்தோனீசியாவில் ஒவ்வோர் ஆண்டும் வறட்சிக் காலத்தின்போது காட்டுத்தீ ஏற்படும். ஆனால், இவ்வாண்டு ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ முன்பைவிட மோசமானதாக இருந்தது.
எல் நினோ பருவநிலை முறை வலுவாக இருப்பது, பருவநிலை மாற்றம், வனப்பகுதிகள் அழிக்கப்படுவது போன்ற காரணங்களால் இவ்வாண்டு மூண்ட காட்டுத்தீ மிகவும் மோசமாய் இருந்ததாக ஆய்வாளர்கள் சென்ற வாரம் தெரிவித்தனர்.
இவ்வாண்டின் காட்டுத்தீயால் ஏற்பட்ட மோசமான புகைமூட்டத்தினால் இந்தோனீசியாவில் நூறாயிரக்கணக்கானோர் நோய்வாய்ப்பட்டனர். அதோடு, மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்றவற்றையும் புகைமூட்டம் பாதித்தது.