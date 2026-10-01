Home
quick-news-icon

2016க்குப் பிறகு வரியில்லா வருமான வரம்பில் முதன்முறையாக மாற்றம் செய்ய இந்தோனீசியா திட்டம்

2016க்குப் பிறகு வரியில்லா வருமான வரம்பில் முதன்முறையாக மாற்றம் செய்ய இந்தோனீசியா திட்டம்

படம்: புளூம்பெர்க்

01 Oct 2026 - 4:48 pm

2 mins read

ஜகார்த்தா: இந்தோனீசிய அரசாங்கம், செலவிடக்கூடிய வருமானத்தை அதிகரிக்க, வரியில்லா வருமான வரம்பை உயர்த்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக மூத்த அமைச்சர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் செய்யப்படும் முதல் மாற்றம் அது.

இந்தோனீசியாவில் தற்போது 54 மில்லியன் ரூப்பியா (S$3,800) அல்லது அதற்கும் குறைவான வருடாந்தர வருமானத்திற்கு வரி எதுவும் விதிக்கப்படுவதில்லை. குறைந்த வருமானம் ஈட்டுபவர்களைப் பாதுகாப்பதற்காகக் கொண்டுவரப்பட்ட அந்த வரம்பு, கடைசியாக 2016ஆம் ஆண்டில்தான் மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

2027ஆம் ஆண்டுக்கான அந்த வரியில்லா வருமான வரம்பில் தகுந்த மாற்றம் செய்வது குறித்து அரசாங்கம் கணக்கிட்டு வருவதாகப் பொருளியல் விவகாரங்களுக்கான ஒருங்கிணைப்பு அமைச்சர் எர்லாங்கா ஹார்ட்டார்ட்டோ புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 30) தெரிவித்தார்.

இருப்பினும், அது குறித்த மற்ற விவரங்களை அவர் வெளியிடவில்லை.

செலவழிக்கும் ஆற்றலை அதிகரிக்கும் நோக்கில் மற்ற நடவடிக்கைகளை எர்லாங்கா அறிவித்தபோது, அந்தக் கருத்து வெளிவந்தது.

தற்போது ஊழியர்கள் அதிகம் தேவைப்படும் துறைகளிலும் சுற்றுலாத் துறையிலும் உள்ள ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே அந்த வரியில்லா வருமான வரம்பு பொருந்தும்.

மாதத்திற்கு 10 மில்லியன் ரூப்பியாவுக்கும் குறைவாகச் சம்பாதிக்கும் அனைவருக்கும் வருமான வரிவிலக்கை நீட்டிப்பது புதிய நடவடிக்கைகளில் அடங்கும்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
எஸ்பிஎச் மீடியா தலைமை நிர்வாகி சான் யெங் கிட் (இடது), எஸ்பிஎச் மீடியா டிரஸ்ட், எஸ்பிஎச் மீடியா ஹோல்டிங்சின் நிர்வாகத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். எஸ்பிஎச் மீடியாவின் துணைத் தலைமை நிர்வாகியான குவெக் யூ சுவாங், எஸ்பிஎச் மீடியாவின் மேலாண்மை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

எஸ்பிஎச் மீடியா தலைமைத்துவத்தில் மாற்றம்

01 Oct 2026 - 2:34 PM

திருப்பிவிடப்பட்ட ஃபிளைதுபாய் விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் இஸ்ரேலின் லோட் நகரில் உள்ள பென் குரியோன் விமான நிலையத்தில் இறங்கினர்.

ஃபிளைதுபாய் விமானத்தில் இந்திய விமானியின் துணிகரச் செயலுக்குப் பாராட்டு

01 Oct 2026 - 10:26 AM

வெள்ளை மாளிகையில் தொழில்நுட்பத் துறை நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாகிகளுடன் நடத்திய சந்திப்புக்குப் பின்னர் அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.

செயற்கை நுண்ணறிவு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் டிரம்ப், தொழில்நுட்ப நிறுவன தலைவர்கள் கையெழுத்து

30 Sep 2026 - 3:40 PM

2025ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவில் 1,455,255 குடியேற்றம் அல்லாத விசா விண்ணப்பங்களைக் கையாள 68 தூதரக அதிகாரிகள் மட்டுமே பணியில் இருந்தனர்.

அமெரிக்க விசா நேர்காணல்: 346 நாள்கள் காத்திருக்கும் இந்தியர்கள்

30 Sep 2026 - 8:17 PM

இவ்வாண்டின் இறுதிக் காலாண்டில் குறைந்த வருமானம் ஈட்டுவோருக்கு ரொக்கத்தையும் உணவையும் வழங்க, அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட 31 டிரில்லியன் ரூப்பியா ஒதுக்கும் என்றும் எர்லாங்கா கூறினார்.

குறிப்பிட்ட சொத்து விற்பனைகளுக்கான வரிவிலக்கு 2027ஆம் ஆண்டுவரை நீட்டிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

அந்தப் புதிய ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகள், 2026ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட தொகுப்புத்திட்டத்தையும் தாண்டி வழங்கப்படுகின்றன.

குறிப்புச் சொற்கள்
விலக்குவரிஇந்தோனீசியா

தொடர்புடைய செய்திகள்