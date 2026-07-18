Home
quick-news-icon

உள்நாட்டில் மின்சார மோட்டார்சைக்கிள் தயாரிக்க இந்தோனீசியா திட்டம்

உள்நாட்டில் மின்சார மோட்டார்சைக்கிள் தயாரிக்க இந்தோனீசியா திட்டம்

1 mins read
e84e830e-cd24-41d7-b19f-1470118d4b51
உள்ளூர் தயாரிப்பில் ராணுவ வாகனம் ஏற்கெனவே உள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தேசிய கார் ஒன்றையும் தயாரிக்க இந்தோனீசியா விரும்புகிறது. - படம்:ஏஎஃப்பி

ஜகார்த்தா: உள்நாட்டு வாகன உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் முயற்சியின் ஒரு அங்கமாக இந்தோனீசியா மின்சாரத்தில் இயங்கும் மோட்டார் சைக்கிளைத் தயாரித்து அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.

அதன் விவரங்களை அதிபர் பிரபோவோ சுபியாந்தோ ஒரு பொதுநிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 17) தெரிவித்தார்.

அத்துடன் தேசிய அளவில் கார் ஒன்றை தயாரிப்பதற்கான திட்டங்களும் வகுக்கப்பட்டு வருவதாக அதிபர் குறிப்பிட்டார்.

அடுத்த சில வாரங்களுக்குள் இந்த தேசிய மின்சார மோட்டார் சைக்கிள் அறிமுகம் காணும் என்றார் அதிபர் பிரபோவோ.

கிழக்கு ஜாவாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசியபோது விரைவில் இந்தோனீசியர்களால் சொந்தமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள்கள், கார்கள் மக்களிடையே பயன்பாட்டில் இருக்கும் என்றார் அவர்.

ஏற்கெனவே அந்நாட்டு ராணுவமும் காவல்துறையும் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘ஜீப்’ வகை வாகனங்களைப் பயன்படுத்தி வருவதை அதிபர் பெருமிதத்துடன் சுட்டினார்.

தாம் பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்தபோது, மலிவான விலையில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஜீப் வாகனத்துக்கு மாற்றாக அதிக விலையுள்ள உள்நாட்டில் தயாரான அதே வாகனத்தை தேர்வு செய்ததை அவர் நினைவு கூர்ந்தார்.

இன்றைய அளவில் இந்தோனீசியாவின் ‘பிடி பின்டாட்’ (PT Pindad) நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படும் ‘மாவுங்’ (Maung) நவீன வாகனத்தை இந்தோனீசியத் தற்காப்புப் படைகள் பயன்படுத்தி வருகின்றன.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் 75ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாக் கொண்டாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் (வலது), சங்கத்தின் தலைவர் தனபால் குமார் (நடுவில்), தமிழ் வளர்ச்சிக் குழுவின் தலைவர் தினேஷ் வாசு தாஸ் (இடது).

தமிழ்மொழியை வாழும் மொழியாக்க ஒன்றிணைவோம்: பிரதமர் வோங்

17 Jul 2026 - 9:09 PM

இவ்வாண்டின் ‘மிஸ் வோர்ல்டு சிங்கப்பூர்’ அழகி ஐஸ்வர்யா நிக்கோல், 23.

முதல் அழகுராணி போட்டியிலேயே மாபெரும் மகுடம்

18 Jul 2026 - 10:07 AM

சிங்கப்பூரில் ஏறத்தாழ கால்நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு பூத்துக் குலுங்கும் ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்.

சிங்கப்பூர் பூமலையில் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பின் பூத்த ‘சுருள் இஞ்சி’ மலர்

17 Jul 2026 - 10:26 PM

பீஷான், ஜூரோங், கிராஞ்சி, பொங்கோல், செம்பவாங், தெம்பனிஸ், தோ பாயோ, உட்லண்ட்ஸ், ஈசூன் ஆகிய ஒன்பது இடங்களில் காகம் சுடும் நடவடிக்கை இடம்பெற்றதாக தேசிய பூங்காக் கழகத் தெரிவித்தது.

மார்ச் மாதத்திலிருந்து 500க்கும் மேற்பட்ட காகங்கள் கொல்லப்பட்டன

17 Jul 2026 - 1:31 PM

பழனி மலை அடிவாரத்தில் தண்டபாணி சுவாமிகள் மடத்துக்குச் சொந்தமான 1.40 ஏக்கர் நிலத்தைக் கடந்த ஜூலை 6ஆம் தேதி பத்திரப்பதிவு செய்த வழக்கில் நிலத்தை விற்றவரும் வாங்கியவர்களும் தலைமறைவாகி விட்டனர்.

பழனி கோயில் சொத்து முறைகேடு: தலைமறைவான மூவருக்கு வலைவீச்சு

17 Jul 2026 - 10:04 PM

இந்தியர்களின் கடப்பிதழ்.

இந்திய நீதிமன்ற உத்தரவால் இந்திய விசா சேவைகள் சிங்கப்பூரில் பாதிக்கப்படவில்லை

17 Jul 2026 - 5:16 PM

ஈசூனில் சுற்றித் திரிந்த காட்டுக் கோழிகள் ஒருவழியாகப் பிடிக்கப்பட்டதாக அறியப்படுகிறது.

ஈசூனில் சுற்றித் திரியும் கோழிகளைத் துரத்திப் பிடித்ததால் இணையத்தில் விவாதம்

16 Jul 2026 - 6:41 PM

குறைந்த செலவிலான தரைவழிப் பாதை அமைக்கப்பட்டால் அதிக அளவிலான டுரியான்களை அனுப்ப முடியும் என மலேசிய அதிகாரிகள் நம்புகின்றனர்.

டுரியான் தேக்கத்தைக் குறைக்க சீனாவுக்குத் தரைவழிப் பாதையை நாடும் மலேசியா

16 Jul 2026 - 12:20 PM

லிட்டில் இந்தியாவில் உள்ள கடைவீட்டில் இருந்து சட்டவிரோதத் தொழிலை நடத்திவந்த ராஜு கிருஷ்ணமூர்த்தி, சென்ற ஆண்டு பிப்ரவரிக்கும் ஏப்ரலுக்கும் இடையில் $28 மில்லியனுக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளார்.  

லிட்டில் இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக $28 மில்லியன் வசூலித்தவருக்குச் சிறை

15 Jul 2026 - 10:00 PM

உள்ளூர்க் கலைஞர்கள் படைத்த மேடை நிகழ்ச்சியில் கிட்டத்தட்ட 500 பேர் பங்கேற்றனர்.

செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்: ஜெய்சங்கர் நினைவுகளின் கொண்டாட்டம்

12 Jul 2026 - 6:00 AM

அதன் மற்றொரு சிறப்பு வடிவான ‘எம்வி3 கருடா லிமோசின்’ வாகனம், 2024ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் இந்தோனீசிய அதிபரின் அதிகாரபூர்வ வாகனமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு உள்நாட்டு தயாரிப்புக்குப் பெருமை சேர்த்து வருகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்
இந்தோனீசியாஅதிபர்பிரபோவோ சுபியாந்தோதயாரிப்புஉள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம்உற்பத்திவாகனம்தற்காப்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்